Con Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro il cinema è ancora più smart

Tra i tantissimi prodotti annunciato oggi da Xiaomi (in particolare la serie Mi 11 con quattro diversi smartphone) trova posto anche un nuovo video proiettore che nelle intenzioni del colosso cinese è pensato per ridefinire la visione domestica del cinema. Si tratta di un prodotto molto evoluto, con Google Assistant, Chromecast, Netflix preinstallato e Android TV, pensato quindi per i mercati occidentali.

Caratteristiche di Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro

Dalle dimensioni compatte, 215 x 201 x 143 millimetri, e 3,7 Kg di peso, questo proiettore dispone dunque di Android TV 9.0, con Google Assistant, Chromecast e Netflix già preinstallato, per iniziare fin da subito a fruire dei contenuti multimediali.

Il segnale arriva da un sistema DMD da 0,47 pollici, con luminosità massima di 1300 ANSI lumen, risoluzione FullHD, correzione keystone, autofocus, grazie alla presenza di un sensore ToF che permette una perfetta messa a fuoco in soli due secondi, e certificazione HDR10. Per quanto riguarda l’audio sono presenti due speaker da 10 watt, con supporto a Dolby Audio e DTS-HD, per garantire un’esperienza sonora di ottimo livello.

Per quanto riguarda la connettività troviamo Bluetooth 4.1 e WiFi 802.11 ac dual band, per collegarsi a PC e smartphone. Troverete inoltre un connettore HDMI 2.0, un connettore HDMI 2.0/ARC, 2 USB 2.0, presa jack da 3,5 mm, ingresso AV, S/PDIF e porta Ethernet. Sono presenti 16 GB di memoria interna di tipo eMMC per applicazioni e aggiornamenti.

La presenza di Google Assistant vi permette di controllare la riproduzione ma anche di gestire i dispositivi della casa connessa, come luci, elettrodomestici, condizionatori e molto altro. La correzione trapezoidale omni-direzionale invece permette di allineare in maniera del tutto automatica lo schermo, ottenendo un rettangolo perfetto sulla parete, con una angolazione massima, da qualsiasi direzione, di 40 gradi.

Prezzi e disponibilità

Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro sarà in vendita in Italia a partire dal mese di maggio presso Mi Store Italia e Amazon al prezzo di 999,99 euro. Eventuali promozioni di lancio saranno comunicate tempestivamente nei prossimi giorni.