Moto2 e Moto3, la stagione 2021 riparte dal Qatar

Insieme alla MotoGP, anche la Moto2 e la Moto3 scenderanno in pista nel primo appuntamento del Mondiale 2021, il Gran Premio del Qatar. Nella Moto2 le speranze italiane per il titolo sono riposte in Marco Bezzecchi, dato tra i favoriti per il successo, dopo il quarto posto nella classifica iridata della passata stagione. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 sarà orfano dell’ex compagno di squadra Luca Marini, promosso da quest’anno nella classe regina insieme al campione del mondo Enea Bastianini (correranno entrambi per la Ducati).

Nella Moto3, invece, riflettori accesi sul talentuoso Dennis Foggia e sul più esperto Romano Fenati. Il 20enne romano, al suo secondo anno con il team Leopard Racing, si augura di migliorare le già brillanti prestazioni dello scorso anno, quando conquistò la vittoria a Brno (salendo sul podio in altre due occasioni). Per il rider ascolano, invece, l’ennesima opportunità di dimostrare il proprio valore, a se stesso e al Sterilgarda Max Racing Team.

GP Qatar 2021: orari Moto2

Il weekend del GP Qatar 2021 per la Moto2 comincia venerdì 26 marzo con le prime prove libere alle 12:45, e il secondo turno di prove alle 17:05. Sabato 27 marzo piloti di nuovo in pista alle 12:20 per la terza sessione di prove, quindi alle 16:25 il via le qualifiche ufficiali. Infine, domenica 28 marzo la partenza della gara è prevista per le 17:20 (ora italiana).

Ecco il riepilogo:

Venerdì 26 marzo

Prove libere 1 alle 12:45

Prove libere 2 alle 17:05

Sabato 27 marzo

Prove libere 3 alle 12:20

Qualifiche alle 16:25

Domenica 28 marzo

Gara alle 17:20

Orari Moto3

Questi, invece, gli appuntamenti con la Moto3. Prime prove libere il venerdì alle 11:45, seconda sessione pomeridiana alle 13:40. Sabato 27 marzo i piloti della Moto3 sono attesi dal terzo turno di prove alle 11:20 e dalle prime qualifiche ufficiali della stagione alle ore 15:15. Infine, domenica 28 marzo la gara, con il via alle 16:00.

Il riepilogo del primo Gran Premio della stagione 2021 in Qatar per la Moto3:

Venerdì 26 marzo

Prove libere 1 alle 11:45

Prove libere 2 alle 13:40

Sabato 27 marzo

Prove libere 3 alle 11:20

Qualifiche alle 15:15

Domenica 28 marzo

Gara alle 16:00

Tutti i turni di prove libere, le qualifiche e la gara della Moto3, Moto2 e MotoGP saranno trasmessi in diretta su DAZN.

