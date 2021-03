Tornano le gare di Formula 1 e Moto GP: ecco quelle in chiaro su TV8

Tornano le gare di Formula 1 e Moto GP: ecco quelle in...

Le gare al cardiopalma di Formula 1 e della Moto GP per la stagione 2021 sono finalmente ritornate per gli abbonati a Sky Sport, ma la piattaforma satellitare ha deciso di rendere visibile in chiaro un gran numero di competizioni sul canale TV8.

Il calendario delle gare in chiaro su TV8

Ecco quali sono le dirette disponibili per le gare di Formula 1:

Gran Premio F1 di Imola, trasmesso il 18 aprile ;

; Gran Premio di Spagna, trasmesso il 9 maggio ;

; Gran Premio di Monaco, trasmesso il 23 maggio ;

; Gran Premio di Monza, trasmesso il 12 settembre ;

; Gran Premio di Abu Dhabi, trasmesso il 12 dicembre.

Tutte le competizioni saranno trasmesse con qualche ore di differita rispetto alla normale programmazione disponibile su Sky Sport, con l’orario di partenza idealmente fissato alle ore 18:00.

Passando invece alla Moto GP, ecco quali saranno le date per assistere alle competizioni sulle due ruote:

Doha, trasmesso il 4 aprile ;

; Spagna, trasmesso il 2 maggio ;

; Mugello, trasmesso il 30 maggio ;

; Germania, trasmesso il 20 giugno ;

; Misano, trasmesso il 19 settembre ;

; Valencia, trasmesso il 14 novembre.

Come per le gare su quattro ruote, anche la Moto GP verrà trasmessa in leggera differita rispetto al canale on-demand. Gli utenti che guardano il canale sulla piattaforma Tivùsat potranno guardare tutte le competizioni a risoluzione HD, mentre gli utenti sul digitale terrestre si dovranno accontentare della definizione standard.