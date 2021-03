Tante nuove funzionalità per Vodafone Curve

Curve è uno dei tanti smart tracker in commercio, ma è di Vodafone. Si tratta di un dispositivo dal design compatto e elegante e che, grazie a un accessorio portachiavi, può essere agganciato a borse, zaini, chiavi e altre cose importanti per ottenerne sempre l’esatta posizione in tempo reale. Rispetto ai più comuni smart tracker Bluetooth, Curve dispone di una Vodafone Smart SIM integrata che permette di individuare anche gli oggetti più lontani, fuori dalla portata del Bluetooth, connettendosi a Internet e segnalando la posizione esatta dell’oggetto al quale questo dispositivo è stato fissato.

In queste ultime ore, Curve ha ricevuto un aggiornamento che ha introdotto diverse interessanti novità: Beep to find, Bluetooth di prossimità, Ottieni indicazioni & Condividi la mia posizione e Multiutente & Condivisione dispositivo.

Le funzionalità Beep to find e Bluetooth di prossimità permettono di individuare gli oggetti della propria quotidianità, come le chiavi o la borsa, e possono essere utilizzate quando lo smartphone si trova entro il raggio d’azione del Bluetooth di Curve. Il dispositivo fornirà la posizione dell’oggetto fino a meno cinque metri di distanza e emetterà dei segnali acustici per individuarlo più velocemente. Nel determinare la posizione di un oggetto, Curve utilizza quattro tecnologie di tracciamento: GPS, WiFi, cellulare e Bluetooth, ed è proprio la combinazione di queste tecnologie a permettergli di essere più efficace nell’individuazione di un oggetto.

Con Ottieni indicazioni & Condividi la posizione è possibile condividere la posizione di Curve con i propri contatti e ottenere delle indicazioni sulle app di mappe (come Google Maps, Waze o altri servizi simili) per raggiungere la posizione segnalata. Multiutente & Condivisione dispositivo sarà disponibile nelle prossime settimane e permetterà di aggiungere fino a un massimo di nove utenti ospiti nella Vodafone Smart App per monitorare uno stesso oggetto.

Queste funzionalità, insieme alla possibilità di determinare delle zone di entrata e uscita del dispositivo, al pulsante rapido “Sono qui” per inviare aggiornamenti sulla propria posizione direttamente allo smartphone, alla lunga durata e alla resistenza all’acqua, rendono Curve uno degli smart tracker GPS più completi del mercato. Curve è stato anche vincitore del premio GOOD DESIGN nella categoria elettronica nei Good Design Awards dello scorso anno, uno dei più importanti programmi di premi per il design di tutto il mondo.

Curve è disponibile sull’e-shop di Vodafone nelle eleganti colorazioni Slate e Dove al prezzo di 59 euro con i primi 3 mesi di Vodafone Smart SIM inclusi nel prezzo. Al termine dei tre mesi, il servizio avrà un costo di 3 euro al mese.