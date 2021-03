Live Caption è in rilascio su Google Chrome 89 stabile

La funzione Live Caption è in grado di trascrivere e mostrare sullo schermo i sottotitoli in tempo reale durante la riproduzione di un video e dopo un breve periodo di esclusività per i dispositivi della famiglia Google Pixel, la feature è stata resa via via sempre più accessibile anche per gli altri smartphone Android.

Dopo essere stata introdotta nella versione 88 stabile di Google Chrome, ora possiamo confermare che la funzionalità Live Caption è finalmente in rilascio anche per la versione 89 stabile, disponibile dall’inizio di questo mese con tantissime novità.

Come abilitare Live Caption su Google Chrome 89

Non appena sarà disponibile, l’opzione per i sottotitoli in tempo reale Live Caption si troverà in Impostazioni>Avanzate>Accessibilità. Se non vedete l’interruttore è sufficiente digitare chrome://flags/#enable-accessibility-live-caption nella barra degli indirizzi di Chrome, abilitare il relativo flag e riavviare il browser.

Quando si attiva la funzione per la prima volta, Chrome scarica alcuni file di riconoscimento vocale, dopodiché i sottotitoli in tempo reale appariranno in una finestra pop-up ridimensionabile e riposizionabile durante la riproduzione di un video.

Un apposito interruttore per Live Caption verrà visualizzato nella barra degli strumenti di Chrome, consentendo di attivare o disattivare rapidamente la funzionalità senza la necessità di navigare nelle impostazioni.

La funzionalità è operativa anche se l’audio è completamente disattivato, ma al momento rileva e trascrive solo l’audio in lingua inglese, tuttavia si spera che in futuro verrà aggiunto il supporto per più lingue.

Potrebbe interessarti: Come montare video gratis su computer: i tre programmi migliori nel 2021

Fonte