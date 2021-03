Ferrari svela la monoposto per il Mondiale 2021: ecco la SF21 di Leclerc e Sainz

Ferrari ha presentato come previsto la nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2021 di Formula 1, al via il 28 marzo in Bahrain. Si chiama SF21 ed è un’evoluzione della vettura dello scorso anno, che ha dovuto affrontare non poche difficoltà. Scopriamola più da vicino prima di vederla tra le mani di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Ecco la SF21: modifiche dove possibile, anche al design

Dopo la disastrosa stagione 2020, che ha visto la Ferrari lottare ben poche volte per un piazzamento sul podio, la Scuderia vuole cambiare marcia con la SF21. A causa dei regolamenti congelati la vettura non è stata completamente rivista da cima a fondo, ma come detto da Mattia Binotto è stato comunque migliorata “ove possibile in tutte le aree“. Stando alle parole del Team Principal la power unit è completamente nuova e anche l’aerodinamica è stata rivista. Rimane il musetto largo, ma comunque con qualche differenza rispetto allo scorso anno.

Per quanto riguarda la livrea abbiamo una Ferrari SF21 bicolore e opaca: rosso fiammante nella parte anteriore e centrale, amaranto sul retrotreno; si tratta della stessa tonalità utilizzata lo scorso anno al Mugello per celebrare il Gran Premio numero 1000 della storia del cavallino. Per il resto abbiamo il nero nella parte inferiore e sul sistema Halo e un sorprendente verde nel logo dello sponsor Mission Winnow.

Mondiale F1 2021: date e calendario

Charles Leclerc e Carlos Sainz inizieranno a tastare la SF21 nel fine settimana, nei tre giorni di test precampionato di Sakhir (Bahrain International Circuit), dove prenderà il via il Mondiale 2021 di Formula 1 nel weekend del 26-28 marzo 2021. Il calendario della stagione è stato svelato qualche giorno fa e vede la presenza di 23 gare, con le conferme delle new entry del 2020 (Imola il 18 aprile e Portimao il 2 maggio).

Mancava solo la Ferrari all’appello e tutte le vetture sono ora state presentate ufficialmente: al via, oltre alle due Ferrari SF21, avremo Mercedes W12, Red Bull RB16B, McLaren MCL35M, Aston Martin AMR21, AlphaTauri AT02, Alfa Romeo C41, Alpine A521, Haas VF21 e Williams FW43B. Per chi farete il tifo nella stagione 2021 di Formula 1? Chi si aggiudicherà il titolo?