Bastano meno di 400 euro per questa bici elettrica con telaio in alluminio, in offerta su GoGoBest

Bastano meno di 400 euro per questa bici elettrica con telaio in...

Si avvicina la bella stagione che riporterà in auge la micromobilità elettrica, con le sue tante proposte pensate per agevolare gli spostamenti in città, rendendoli comodi e slegati dai mezzi pubblici. Tra i prodotti più richiesti ci sono le bici a pedalata assistita, magari di dimensioni compatte per poter essere facilmente riposte nei sottoscala così come in ufficio.

Baicycle Smart 2.0

In effetti il nome è una storpiatura del termine utilizzato nei paesi di lingua anglosassone per descrivere la bicicletta, ma questa BaiCycle Smart 2.0, in offerta oggi su GoGoBest è tutt’altro che una storpiatura, a partire dal prezzo, reso ancora più interessante da un codice sconto che vi permetterà di averla a meno di 400 euro, con spedizione gratuita dai magazzini europei. Questo significa riuscire ad averla a casa vostra in meno di una settimana, senza dazi doganali né alcun costo aggiuntivo.

Baicycle Smart 2.0 dispone di una batteria da 36C/7800 mAh e di un motore da 300 watt che permette, in modalità di pedalata assistita, di arrivare a 50 Km di autonomia. Potrete ovviamente utilizzarla anche senza assistenza o in modalità completamente elettrica, anche se in quest’ultimo caso potrete utilizzarla esclusivamente in aree private.

Per assicurare un buon comfort di marcia è presente una sospensione posteriore mentre la sicurezza è garantita dalla presenza di un freno a disco sia sulla ruota anteriore che su quella posteriore. Gli pneumatici in gomma hanno un diametro di 12 pollici e il telaio in alluminio consente di contenere il peso in 16,5 Kg. Molto buona la portata, visto che possono utilizzare Baicycle Smart 2.0 persone che pesano fino a 150 Kg.

Sempre in chiave sicurezza segnaliamo la presenza di una luce LD frontale da 2 W e di una luce di posizione posteriore da 1 watt. Per la ricarica della batteria servono circa 6 ore. Le dimensioni si attestano a 114 x 23 x 59 centimetri in posizione chiusa e 114 x 49 x 99 centimetri in configurazione di marcia. Per maggiori dettagli tecnici vi rimandiamo al link sottostante, per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare il codice sconto MW36K0QYDKM3 prima di completare il pagamento.

Informazione Pubblicitaria