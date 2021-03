Strade Bianche, dove vedere la prima classica di ciclismo del 2021

La Strade Bianche apre la stagione 2021 delle classiche di ciclismo. La gara si disputerà sabato 6 marzo, nonostante la provincia di Siena – località in cui si svolge tradizionalmente la prima classica del nuovo anno – sia stata dichiarata zona rossa meno di una settimana fa.

Il fatto che sia una corsa importante lo dimostra la lista degli iscritti da poco ufficializzata da Rcs, organizzatore dell’evento: saranno presenti gli ultimi due vincitori della corsa, il belga Wout van Aert (foto in copertina) e il francese Julian Alaphilippe, ai quali è poi riuscita anche l’accoppiata con la Milano-Sanremo, oltre all’attesissimo olandese Mathieu van der Poel, alla sua prima partecipazione.

A seguire le informazioni su dove vedere le Strade Bianche 2021 in TV e gli orari, oltre ad alcuni info su percorso e favoriti di quest’anno.

Strade Bianche 2021 in TV: orari e canali televisivi

La classica Strade Bianche maschile inizierà alle 11:40 e terminerà alle 16:30 circa. Diretta TV su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ed Eurosport 1 (canale 210 di Sky), con il collegamento che comincerà a partire dalle ore 12:30 e proseguirà fino all’arrivo dei corridori in Piazza del Campo a Siena.

Come da tradizione, nello stesso giorno si correrà la Strade Bianche femminile, con partenza alle 9:10 e arrivo intorno alle 13:15. Per quest’ultima corsa non è prevista alcuna copertura televisiva.

Dove vedere la Strade Bianche in streaming

Chi non potrà seguirla in televisione, avrà comunque l’opportunità di vedere la Strade Bianche in streaming su Rai Play gratis, oppure a pagamento su Eurosport Player, la piattaforma online di Eurosport. Se si preferisce guardare il live proposto da Eurosport, si potrà fare affidamento anche sui servizi di Sky GO, Now TV, DAZN, TIMvision e Discovery Plus, dal momento che l’abbonamento include la visione dei canali Eurosport.

Segui la Strade Bianche in diretta streaming su DAZN

Percorso e favoriti

Il percorso della Strade Bianche 2021 rimane praticamente lo stesso di quello degli anni passati: 184 km totali, di cui 63 sullo sterrato. Se ci sarà polvere o fango dipenderà dal meteo di sabato, con le ultime previsioni che indicano possa esserci sole e qualche nuvola nella provincia di Siena, con una bassa probabilità di pioggia intorno alle 10 del mattino.

Al momento, le quote dei bookmaker vedono favorito il fuoriclasse olandese Mathieu Van Der Poel, lo scorso anno vincitore del Giro delle Fiandre; il suo successo è quotato a 3,50, seguito a ruota dal vincitore dell’edizione passata Wout van Aert (4,50) e dal campione del mondo Julian Alaphilippe (6,00), che qui dettò legge nel 2019. Tra gli outsider, infine, riflettori accesi su Thomas Pidcock: la vittoria del corridore britannico è data a 7,00.