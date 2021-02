HONOR MagicBook Pro 16-512 GB è in super offerta con tanti regali in bundle

Se siete alla ricerca di un nuovo PC portatile, o notebook se preferite, questa offerta HONOR potrebbe farvi rizzare le antenne: la casa cinese propone infatti il suo HONOR MagicBook Pro in versione 16-512 GB, sia con processore Intel che con quello AMD, a un prezzo super scontato (grazie anche a un coupon) con tanto di bundle ricco di regali. Andiamo a scoprire tutto.

HONOR MagicBook Pro in super offerta con bundle in regalo

HONOR MagicBook Pro è un notebook con specifiche davvero niente male per la sua fascia: tra i punti di forza troviamo il processore, Intel Core i5-10210U o AMD Ryzen 5 4600H a seconda della versione, 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD PCIe NVMe (nella variante in sconto), schermo FullView da 16,1 pollici con rapporto schermo corpo del 90%, corpo in alluminio, altoparlanti Virtual Surround e batteria con supporto alla ricarica rapida da 65 W.

Come detto, se state cercando un’occasione per portarvi a casa un nuovo PC potreste essere interessati a dare un’occhiata alla proposta del produttore cinese. HONOR MagicBook Pro viene offerto al prezzo di 849,90 euro (ai quali si possono sottrarre altri 50 euro grazie a un coupon) con un bundle di regali a scelta:

bundle 1 : HONOR Bluetooth Mouse Black, HONOR Backpack Black, HONOR Watch ES Meteorite Black, HONOR Watch GS Pro Camo Blue

: HONOR Bluetooth Mouse Black, HONOR Backpack Black, HONOR Watch ES Meteorite Black, HONOR Watch GS Pro Camo Blue bundle 2 : HONOR Watch Magic Meteorite Black, HONOR Backpack Black, HONOR Bluetooth Mouse Black, HONOR Magic Earbuds

: HONOR Watch Magic Meteorite Black, HONOR Backpack Black, HONOR Bluetooth Mouse Black, HONOR Magic Earbuds bundle 3: HONOR Router 3 White, HONOR Bluetooth Mouse Black, HONOR Backpack Black, HONOR Watch ES Meteorite Black, HONOR Watch Magic Meteorite Black

Potete dunque acquistare HONOR MagicBook Pro 16-512 GB a 799,90 euro richiedendo il coupon in fase di acquisto (-50 euro) e con diversi prodotti tech in regalo. Il prezzo finale comparirà in fase di inserimento dell’indirizzo e completamento dell’ordine. Se siete interessati e volete dare un’occhiata non vi resta che seguire i link qui di seguito:

