Now TV, Cinema e Entertainment a soli 9,99€? Ecco come

Negli ultimi giorni diversi utenti ci stanno segnalando un’offerta speciale di Now TV: al momento di presentare la disdetta del pass Cinema e Intrattenimento, la piattaforma notifica la possibilità di continuare a guardare film, serie TV e programmi Sky al prezzo scontato di 9,99 euro. Salvo indicazioni diverse, la promo sarà valida fino al 1° marzo 2021, con prezzo poi bloccato per i successivi rinnovi, anche qualora il listino ufficiale dovesse subire in futuro un aumento per giustificati motivi (articolo 8 delle Condizioni generali di utilizzo del servizio).

Ma vediamo nei dettagli come usufruire della promozione di Now TV per l’abbonamento al pass Cinema e Entertainment a 9,99 euro.

Come fare per avere il pass Cinema e Entertainment di Now TV a 9,99 euro

Per prima cosa, è importante sottolineare che la promozione di Now TV sul pass Cinema e Intrattenimento a 9,99 euro è rivolta a chi ha già attivo un abbonamento con la piattaforma di streaming on demand. Ecco come procedere:

Collegarsi all’area di accesso tramite un qualsiasi browser Internet da PC ed effettuare il login Andare su My Account Selezionare la voce La mia offerta Cliccare sul tasto Gestisci per richiedere la disdetta Now TV

Arrivati a questo punto si aprirà una nuova schermata, tramite cui il servizio notificherà la possibilità di restare pagando un costo mensile nettamente inferiore rispetto al prezzo di listino, appunto 9,99 euro anziché 14,99 euro*: non resta quindi che accettare le nuove condizioni contrattuali offerte dalla piattaforma, con il costo che entrerà in vigore da subito.

Abbonati ora a Now TV e scegli il pass Cinema e Intrattenimento

*nella schermata compare la cifra di 19,99 euro (l’importo dei due pass se presi singolarmente) anziché 14,99 euro, che è il vero prezzo di listino. Lo sconto complessivo teorico ammonta dunque a 9,99 euro come riportato nella schermata, anche se di fatto sarebbe di 5 euro. Detto questo, si è in ogni caso di fronte a una promozione molto vantaggiosa, tenendo conto di come il risparmio in un anno sia pari a 60 euro calcolando l’attuale costo di listino del pass unico.

Una volta eseguito il rinnovo del pass Cinema e Entertainment al prezzo speciale di 9,99 euro, nella sezione Offerte attive verrà riportato il nuovo prezzo del rinnovo così come la nuova data di scadenza dell’abbonamento.

Nota: se si accettano le nuove condizioni contrattuali, sottoscrivendo contestualmente il pacchetto Cinema e Intrattenimento di Now TV, la piattaforma procederà subito con l’addebito dell’importo di 9,99 euro. Cambierà però anche la data di rinnovo, che scalerà al mese successivo. Ipotizziamo per esempio che la nostra offerta venga rinnovata in data 14 febbraio e che pochi giorni dopo – il 23 febbraio – si scelga di richiedere la disdetta; a questo punto si sfrutta la promozione di Now TV, ricevendo da subito l’addebito dei 9,99 euro; la nuova data di scadenza non sarà però né il 14 né il 23 marzo, bensì il 14 aprile.

Cosa succede se in futuro disdico uno dei due pass Cinema e Intrattenimento di Now TV

Nell’introduzione abbiamo già accennato al fatto che dopo il primo rinnovo a 9,99 euro il prezzo resterà bloccato, anche nell’eventualità Now TV decida di aumentare il listino prezzi avvalendosi dell’articolo 8 delle Condizioni generali di utilizzo del servizio. Cosa succede però se presentiamo la disdetta del pass Cinema o Entertainment? A spiegarlo è lo stesso avviso che potete leggere nella prima immagine del nostro articolo:

In caso di disattivazione del rinnovo automatico di uno dei due Pass, questa offerta verrà meno automaticamente per il Pass rimanente a decorrere dal primo giorno del mese successivo a tale disattivazione, ed il Pass rimanente si rinnoverà, a partire da tale momento, al prezzo di listino in vigore salvo variazioni del prezzo di listino e/o aumento IVA.

Lo stesso discorso vale se anziché disdire uno dei due pass se ne vuole aggiungere un altro (in questo caso la sola opzione disponibile è il pacchetto Sport, ndr): anche in questo caso si perderà la possibilità di usufruire del prezzo promozionale di 9,99 euro per Cinema e Entertainment, che torneranno a costare dal rinnovo successivo 14,99 euro, vale a dire il prezzo attuale di listino del pacchetto unico.

Abbonati ora al pass Cinema e Intrattenimento Now TV per usufruire della promozione speciale