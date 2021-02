Huawei Display 23,8" arriva in Europa a un buon prezzo

Durante il 2020, Huawei dopo il successo ottenuto in ambito notebook ha lanciato il suo primo Desktop PC nel mercato cinese: MateStation B515. Si trattava di un prodotto con CPU Ryzen della serie 4000 in due varianti: da 8 e da 16GB.

Il brand Cinese proponeva questo PC desktop abbinandolo a un monitor Full-HD che ad oggi è finalmente disponibile all’acquisto. L’azienda ha infatti avviato la campagna di commercializzazione in Europa, partendo per ora dal mercato in Germania.

Huawei Display 23,8 arriva in Europa

Scopriamo insieme nel dettaglio di che prodotto si tratta: ecco la scheda tecnica

Pannello IPS da 23,8″ form factor 16:9

Risoluzione Full HD (1920×1080 pixel)

60Hz Refresh rate

250 Nits luminosità massima

Connettività: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DC-input port

Dalla scheda tecnica possiamo dedurre che si tratta di un prodotto di “fascia media“, che non spinge molto né in termini di risoluzione né tantomeno di refresh rate. Il prezzo di listino è di 159 euro, con una ottima offerta al lancio grazie alla quale è possibile preordinarlo entro il 17 marzo con uno sconto di 30 euro.

Huawei ha inoltre annunciato che, sempre entro il 17 marzo, all’acquisto è possibile aggiungere al carrello anche il router Huawei AX3 WiFi e il MateDock 2 con un’ottima scontistica.