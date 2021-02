Xiaomi lancia un paio di cuffie ANC e uno speaker Bluetooth portatile

Cresce il portfolio dei prodotti audio di Xiaomi indirizzati per l’India che, dopo aver festeggiato il record di vendite di Xiaomi Mi Earphones Basic, quest’oggi svela le cuffie Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro e lo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker.

Caratteristiche Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro

Come anticipa il nome stesso, Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro rappresenta un modello migliorativo rispetto quello presentato nel 2019. Uno degli aspetti più importanti del nuovo dispositivo audio è sicuramente il supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e alla cancellazione dei rumori ambientali (ENC). Il primo, grazie ad una riduzione del rumore di 25 db, permette all’utente di ascoltare musica senza essere disturbato, mentre il secondo garantisce un abbattimento del 90% dei suoni ambientali al fine di garantire chiamate audio sempre chiare e cristalline.

Il design di Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro vede la presenza del classico archetto di plastica per il collo, con i due auricolari muniti di un design pensato per ridurre l’accumulo di polvere e altre impurità. Munito di modulo Bluetooth 5.0 con supporto ai codec AAC e SBC, il paio di cuffie di Xiaomi permette anche l’utilizzo di un assistente digitale (tramite smartphone), 20 ore circa di autonomia grazie alla batteria da 150 mAh e impermeabilità al sudore e agli schizzi d’acqua grazie alla certificazione IPX5.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro

Xiaomi Mi Neckband Bluetooth Earphones Pro è disponibile da oggi al prezzo di 1799 rupie indiane, circa 20 euro al cambio, nelle colorazioni nera e blu.

Caratteristiche Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Venendo invece allo speaker Bluetooth Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker, si tratta di un device perfetto per l’ambiente esterno grazie alla certificazione IPX7 che conferisce al device piena impermeabilità fino ad un metro di profondità per 30 minuti. Il device, con un design a forma di pillola, è caratterizzato da una struttura a trama industriale con diversi tasti rapidi inseriti in una lingua di plastica gommata.

Con un output audio da 16 W, la possibilità di creare un ponte stereo con un altro Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker ed il tasto rapido per cambiare equalizzazione, il device di Xiaomi si posiziona come uno degli speaker Bluetooth più appetibili per ascoltare musica all’aperto senza spendere molto.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker

Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker è disponibile al prezzo di 2499 rupie indiane, circa 29 euro al cambio, nelle colorazioni nera e blu.