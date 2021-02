È arrivata la Smart Home Lidl: gli accessori per la casa intelligente diventano economici

È arrivata la Smart Home Lidl: gli accessori per la casa intelligente...

Nella giornata di oggi, 18 febbraio 2021, debutta ufficialmente sul mercato italiano la Smart Home di Lidl, la linea di accessori per la casa intelligente della nota catena di supermercati che punta ad affermarsi grazie ad un aspetto cruciale: i prezzi fin da subito particolarmente aggressivi.

Panoramica sulla Smart Home Lidl

Il sito ufficiale riassume così i vantaggi della smart home firmata Lidl:

Prezzi più bassi rispetto a prodotti di marca paragonabili.

Facilità di installazione e utilizzo, nonché compatibilità con i prodotti di altri brand.

Maggior comfort e sicurezza per la casa.

Vantaggi per l’ambiente e per il portafoglio del cliente.

Lidl propone tre soluzioni per controllare i propri accessori per la casa intelligente: l’app proprietaria Lidl Home, il telecomando dedicato e i comandi vocali:

Lidl Home, disponibile per Android e iOS, permette di gestire in semplicità tutti i propri dispositivi di smart home anche da remoto. Il telecomando Smart Home di Lidl è universale e, in abbinamento all’app, può controllare fino a 25 luci alla volta, permettendo di scegliere tra quattro scenari di illuminazione. La compatibilità con Google Assistant permette di gestire i device comodamente tramite comandi vocali.

Al fine di offrire una maggior convenienza e versatilità, Lidl ha deciso di giocare di squadra: oltre a supportare i comandi vocali di Google Assistant, i suoi prodotti di smart home sono compatibili con lo standard wireless Zigbee 3.0 e dunque possono integrarsi facilmente con altri sistemi compatibili di altri brand.

Inoltre, il marchio di prova OBL sta ad indicare che i prodotti Lidl per la casa intelligente sono stati esaminati seriamente da un fornitore di servizi di test indipendente per errori logici, funzionali e tecnici e che la sicurezza delle informazioni è garantita.

In aggiunta a questo, la sezione di supporto al cliente del sito ufficiale Lidl è già stata aggiornata con l’inserimento di una serie di FAQ a tema smart home.

Prodotti della Smart Home Lidl

Acquistabile presso i punti vendita della nota catena, la linea Smart Home di Lidl comprende già numerosi prodotti con prezzi interessanti, eccoli:

