Per Huawei è già San Valentino con le offerte sullo Store ufficiale

Huawei lancia sul suo Huawei Store una promozione di San Valentino, valida da oggi fino al 14 febbraio 2021: l’iniziativa mette a disposizione un “acquistane uno e ne ricevi uno gratis” su alcuni prodotti del negozio online e un coupon da utilizzare su una selezione di prodotti, che comprende notebook e smartphone Android.

Sul Huawei Store è già San Valentino: ecco le offerte sul sito

La promozione di San Valentino del Huawei Store, come già anticipato, è composta da due tipi di iniziative. La prima permette di acquistare due prodotti al prezzo di uno e riguarda nello specifico la smartband Huawei Band 4 Pro, gli occhiali smart Huawei GENTLE MONSTER II e le cuffie Huawei Freelace Pro.

Per la festa degli innamorati Huawei ha poi pensato a un coupon da 50 euro da sfruttare sugli acquisti da oltre 500 euro: tocca diversi prodotti a disposizione sul Huawei Store, tra cui i notebook Huawei Matebook D14 R7, Matebook X Pro i5, Matebook X Pro i7, Matebook 14 R5 e lo smartphone Android Huawei Mate 40 Pro.

Per utilizzare il codice sconto è sufficiente digitare “A50EOFF” all’interno dell’apposito campo in fase di acquisto (nella schermata di riepilogo del carrello). Per scoprire tutte le offerte di San Valentino del Huawei Store non vi resta che seguire il link qui di seguito: fateci sapere se avete approfittato dell’iniziativa e cosa avete acquistato nel solito box.

