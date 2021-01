Garmin Lily è ufficiale: quando il design classico si sposa con la tecnologia

Garmin ha annunciato oggi la disponibilità sul mercato italiano di Garmin Lily, un nuovo smartwatch dal look minimalista e classico ma che offre tanta tecnologia con un’autonomia più che accettabile.

Pensato soprattutto per un pubblico femminile, con la sua cassa da 34 millimetri, Garmin Lily non sfigura sui polsi maschili, risultando adatto a chi vuole un dispositivo funzionale ma non troppo appariscente. Due le varianti tra cui scegliere, Classica e Sport, ognuna delle quali può contare su tre diverse colorazioni, che andremo a riepilogare tra poco.

Garmin Lily dispone di un display TFT LCD da 1,3 pollici con risoluzione di 240 x 201 pixel, protetto da Gorilla Glass 3, con ghiera in acciaio inossidabile (alluminio per la versione sport), rivestimento in polimeri rinforzati e cinturino in pelle (silicone per la versione Sport). Ricca la dotazione di funzionalità legate al monitoraggio della salute.

Oltre alla misurazione del battito cardiaco, con la tecnologia Garmin Elevate, troviamo la misurazione della frequenza respiratoria, il livello di saturazione, l’età fitness, il monitoraggio dell’energia Body Battery, il tracciamento del livello di stress, dell’idratazione, del sonno e del ciclo mestruale.

Grazie alla connettività Bluetooth è possibile collegare lo smartwatch al proprio dispositivo iOS o Android per ricevere le notifiche intelligente, controllare la riproduzione musicale sullo smartphone, ottenere informazioni sul calendario e sul meteo. Manca un ricevitore GPS, il che rende obbligatorio l’uso di uno smartphone per tracciare con precisione la propria attività fisica, indispensabile per sport come running, ciclismo o nuoto.

Garmin Lily è resistente alle immersioni fino a 5 atmosfere e può pertanto essere utilizzato anche per il nuoto, senza temere di poterlo danneggiare. I dati raccolti possono essere visualizzati sull’app Garmin Connect, per essere analizzati sullo smartphone o tramite computer. L’autonomia è di 5 giorni con utilizzo standard, ma può variare a seconda delle funzioni utilizzate dall’utente.

Garmin Lily è già disponibile nella versione Classica nei colori bronzo scuro/Paloma, oro-panna/nero e oro chiaro/bianco al prezzo di 249,99 euro. La versione Sport è disponibile nelle colorazioni oro-panna/bianco, oro rosato/marrone chiaro e viola scuro/orchidea al prezzo di 199,99 euro.

Potete acquistare Garmin Lily sullo store ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo. Su Amazon trovate la versione Sport nel colore oro rosato/marrone chiaro e quella viola/orchidea, entrambe a 99,99 euro con spedizione entro 4-6 settimane.