HONOR lancia due nuovi notebook da 14 e 15 pollici

In occasione dell’evento di lancio di HONOR V40 5G, il produttore cinese ha annunciato anche due laptop Windows: stiamo parlando di HONOR MagicBook 14 2021 e HONOR MagicBook 15 2021.

Si tratta di due computer dotati delle medesime caratteristiche e dello stesso design mentre a cambiare principalmente sono le dimensioni (14 pollici e 15,6 pollici).

Le principali feature di HONOR MagicBook 14 e 15 2021

Animati da un processore Intel Core i5-1135G7 o Intel Core i7-1165G7 di undicesima generazione, i nuovi notebook di HONOR possono contare su una GPU NVIDIA GeForce MX450, 16 GB di RAM DDR4 dual-channel e 512 GB di storage PCIe NVMe SSD.

Il modello più piccolo ha un display da 14 pollici mentre quello più grande da 15,6 pollici, entrambi con tecnologia IPS LCD, risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel), aspect ratio 16:9, 100% sRGB color gamut, luminosità massima di 300 nit, DC Dimming e certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Tra le altre feature troviamo le connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.0, una porta USB Type-C 3.2, una porta HDMI, 2 porte USB Type-C 2.0 e un ingresso jack audio da 3,5 mm.

Ed ancora, HONOR MagicBook 14 2021 e 15 2021 possono contare su una tastiera integrale (senza tastierino numerico), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, una scocca realizzata con materiali metallici, sistema operativo Windows 10, il supporto Multi-Screen Collaboration, una batteria da 56 Wh o 42Wh (a seconda del modello) con il supporto alla ricarica rapida a 65 W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi notebook di HONOR saranno disponibili in Cina a partire dal 27 gennaio ai seguenti prezzi:

i5-1135G7, 16 GB + 512 GB – 4.899 yuan, pari a circa 620 euro

i5-1135G7, 16 GB + 512 GB, MX450 – 5.499 yuan, pari a circa 700 euro

i7-1165G7, 16 GB + 512 GB, MX450 – 6.399 yuan, pari a circa 810 euro

Al momento il produttore cinese non lo ha confermato ma questi suoi nuovi notebook dovrebbero essere venduti anche a livello globale, così com’è avvenuto per la precedente generazione. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da parte di HONOR.

