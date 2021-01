Xiaomi annuncia un nuovo termostato smart in Cina

Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo prodotto che si aggiunge al catalogo MIJIA che offre dispositivi per la casa intelligente. Si tratta di un nuovo termostato smart che funge anche da interruttore intelligente.

Xiaomi lancia un nuovo termostato intelligente MIJIA

Questo nuovo prodotto per la smart home è leggermente più grande di un normale termostato intelligente e presenta un pannello LCD STN orizzontale nella parte superiore che visualizza informazioni come la temperatura e l’umidità della stanza in cui è posizionato, oltre a ora e data.

Secondo l’account Weibo ufficiale di Xiaomi Mall, il termostato smart include un sensore di temperatura e umidità per consentire agli utenti di regolare questi parametri, inoltre il dispositivo permette di accendere o spegnere luci o altri dispositivi elettronici in casa.

Il prodotto supporta l’assistente virtuale Xiao AI, quindi può essere controllato tramite comandi vocali e può essere collegato ad altri prodotti smart compatibili di Xiaomi.

Lo schermo dovrebbe offrire una retroilluminazione come qualsiasi altro termostato, ma al momento non abbiamo molte informazioni su questo dispositivo in quanto deve ancora essere elencato sul sito Web di Xiaomi.

Disponibilità e prezzo

Il termostato switch intelligente di Xiaomi verrà lanciato in crowdfunding su mi.com alle 10:00 di domani 20 gennaio al prezzo di 99 yuan (circa 13 euro). Una volta terminata la campagna di crowdfunding il prodotto sarà venduto al dettaglio al prezzo di 129 yuan (circa 17 euro).

Leggi anche: Guide acquisti smart home: ecco i nostri consigli