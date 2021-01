OnePlus Watch in arrivo con un “fratello” e la smartband

Sono attese importanti novità nel corso del 2021 da parte di OnePlus nel settore dei dispositivi indossabili: il produttore cinese, infatti, dovrebbe lanciare nei prossimi mesi una smartband e uno smartwatch.

Nelle scorse ore in Rete sono emersi nuovi dettagli sui progetti di OnePlus grazie alle indicazioni scovate da Nils Ahrensmeier nell’APK di OnePlus Health.

Iniziando dallo smartwatch, il cui nome ufficiale dovrebbe essere OnePlus Watch, questo dovrebbe avere come numero modello la sigla W301GB per il mercato globale e la sigla W301CN per la versione cinese ed essere commercializzato nella colorazione “obsidian black”.

Pare che il produttore abbia in progetto il lancio anche di un altro smartwatch, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di OnePlus Watch RX.

OnePlus Watch pretty much confirmed (like @MaxJmb) already told us, but it looks like a rebranded OEM thing. Also Watch RX? pic.twitter.com/vcJ8EGGetY

— Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) January 7, 2021