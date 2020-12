Bose lancia le offerte di capodanno: cuffie wifi e occhiali da sole smart

Bose, marchio leader nella produzione di dispositivi audio lancia alcuni interessanti sconti sul proprio sito e-commerce. In particolare, da oggi, 29 Dicembre 2020 sarà possibile acquistare con forte sconto alcune cuffie in Ear Free wireless per dispositivi Apple ed Android.

La promozione è già disponibile ed acquistabile direttamente sul sito Bose, ecco a seguire i principali prodotti scontati.

Promozioni Sconto Bose

Il primo prodotto sono le Cuffie QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling® per Apple a 179,95 euro anziché 249,95 euro.

Con tecnologia di riduzione del rumore per consentire di concentrarsi al meglio sulla musica, sono anche dotate di tecnologia aware che permette con un semplice tocco di tornare a sentire i rumori che ci circondano.

In alternativa un altro prodotto in offerta sono le Cuffie SoundSport Free wireless a 149,95 euro anziché 199,95 euro.

Cuffie in-ear completamente wireless, adatte anche agli allenamenti più intensi. Sono progettate per un suono nitido e potente senza l’intralcio dei fili.

Per chi invece cerca un prodotto più avvolgente sono in sconto anche le Cuffie Bose on-ear wireless a 129,95 euro anziché 199,95 euro

La loro caratteristica principale è l’ergonomia: leggere e comode, per un comfort duraturo. Chiamate nitide in qualunque tipo di ambiente e una batteria che permette fino a 15 ore di autonomia.

Cambiando prodotto anche gli occhiali di Bose sono in offerta, tutti ovviamente dotati di speaker per fare chiamate o perché no, ascoltare un po’ di musica:

Occhiali da sole con audio Bose Frames Alto a 149,95 euro anziché 229,95 euro: forma squadrata, con diffusori Bose integrati;

a 149,95 euro anziché 229,95 euro: forma squadrata, con diffusori Bose integrati; Occhiali da sole con audio Bose Frames Rondo a 149,95 euro anziché 229,95 euro: a forma rotonda.

I prezzi indicati sono molto vantaggiosi e a forte sconto anche rispetto ad Amazon e a tutti i principali marketplace ed ecommerce.