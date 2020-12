Ecco le principali feature delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro

Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy Buds Pro, ossia l’attesa nuova generazione di cuffie true wireless che il colosso coreano dovrebbe lanciare il mese prossimo in occasione della presentazione della gamma Samsung Galaxy S21.

Nelle scorse ore in Rete si sono diffuse ulteriori indiscrezioni che ci confermano quelle che dovrebbero essere le principali feature della nuova generazione di cuffie true wireless di Samsung, a partire da un sistema con più livelli di cancellazione attiva del rumore (ANC) e dall’audio spaziale 3D.

Le presunte principali caratteristiche di Samsung Galaxy Buds Pro

Inoltre, gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti fino a 28 ore di autonomia, con un aumento di circa il 20% rispetto a quella che è l’autonomia offerta da Samsung Galaxy Buds Live.

Tra le altre feature delle nuove cuffie di Samsung vi dovrebbero essere driver per i bassi da 11 mm e tweeter da 6,5 mm con doppio altoparlante coassiale.

Ed ancora, nella dotazione tecnica non dovrebbero mancare il supporto Dolby Atmos, SoundAlive, quattro impostazioni per il volume, il supporto alla feature Find My Earbuds, i controlli touch e una custodia di ricarica con una batteria da 472 mAh (la batteria su ciascun auricolare dovrebbe essere invece da 61 mAh).

Pare che gli auricolari Samsung Galaxy Buds Pro, che potranno contare su una scocca resistente all’acqua (con certificazione IPX7), saranno in grado di supportare soltanto gli smartphone che fanno girare l’interfaccia One UI 3.0, basata su Android 11.

Per quanto riguarda il possibile prezzo, infine, i nuovi auricolari del colosso coreano in Europa potrebbero essere venduti a 229 euro anche se è probabile che, così com’è avvenuto in precedenza, saranno offerti gratuitamente agli utenti che pre-ordineranno gli smartphone della serie Samsung Galaxy S21 nei primi giorni di disponibilità.

Per avere una conferma non dovremo fare altro che avere pazienza ancora per qualche settimana: il 14 gennaio è ormai dietro l’angolo.

