David Gordon Green potrebbe essere il regista per il sequel de L’Esorcista

L’Esorcista è uno dei film horrir più importanti nella storia del cinema, capostipite di un franchise piuttosto proficuo che ha generato ben cinque film con due sequel e due prequel che hanno incassato poco più di mezzo miliardo di dollari in tutto il mondo.

Si attende una conferma del regista

In queste ore si discute in rete della possibilità che il regista David Gordon Green sia stato interpellato da Blumhouse Productions e Morgan Creek per dirigere la pellicola del sequel de L’Esorcista. Nel caso in cui Green dovesse accettare l’incarico e prendere le redini del progetto, verrà affiancato da produttori di primo calibro come Jason Blum, David Roberson e James Robinsons.

Blumhouse ha alle spalle una lunga carriera di successi come compagnia, soprattutto a seguito del sequel Halloween del 2018 che ha incassato più di 255 milioni di dollari in tutto il mondo – all’epoca si piazzo come il secondo miglior film horror dal punto di vista degli incassi.

Come spesso accade in questi casi e soprattutto in assenza di una conferma da parte delle parti interessate, la notizia è da prendere con le pinze considerando anche che il regista non ha rilasciato dichiarazioni in merito. In questo momento Green è talaltro impegnato nell’adattamento televisivo di un altro franchise di altissimo livello, quello di Hellraiser.