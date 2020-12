Un mare di offerte e regali di Natale da MediaWorld, anche a tasso 0

Natale si avvicina, mancano appena tre giorni alla Vigilia, e MediaWorld svela una nuova iniziativa pensata per chi non ha ancora trovato il giusto regalo da fare ad una persona amata. Centinaia di prodotti a tasso 0, dal 21 al 24 dicembre, con tantissimi sconti da non lasciarsi scappare. In più, per rendere il regalo ancora più personale, in fase d’ordine è possibile aggiungere uno speciale biglietto d’auguri. Qui in basso abbiamo selezionato le migliori occasioni per quanto riguarda le categorie di prodotti trattate su TuttoTech.

Regali e offerte MediaWorld: smartphone

Regali e offerte MediaWorld: tablet e informatica

Regali e offerte MediaWorld: smart home

Google Nest Hub (White, Carbon), a 79,99 euro invece di 89,99 euro;

invece di 89,99 euro; Amazon Echo Show 5 (Bianco, Nero), a 44,99 euro invece di 89,99 euro;

invece di 89,99 euro; Amazon Echo Dot 4a generazione (Antracite, Bianco ghiaccio, Ceruleo), a 29,99 euro invece di 59,99 euro;

invece di 59,99 euro; Google Nest Mini (Grigio Chiaro, Grigio Antracite), a 29,99 euro invece di 59 euro.

