Teufel sbarca in Italia con un sito tutto nuovo e lancia tre nuovi prodotti

Teufel, marchio tedesco che si occupa principalmente di produrre speaker ed altri prodotti audio, già nota nel nostro Paese per la sua elevata qualità, ha annunciato l’apertura del sito web italiano e, per l’occasione, ha presentato tre nuovi prodotti, in particolare le cuffie Supreme On, gli auricolari sportivi Airy Sports e lo speaker Motiv Go, tutti già disponibili alla vendita direttamente sul sito web del produttore.

Teufel lancia sul mercato tre nuovi prodotti

L’azienda ha presentato i tre prodotti in occasione del lancio del sito web italiano, ma vediamoli più nel dettaglio.

Le Supreme On sono un paio di cuffie a padiglione, dotate di driver HD lineare da 40mm, bobina mobile in alluminio ramato e magneti al neodimio. Dispongono di Bluetooth 5.0 con aptX™ e AAC, che assicura una connessione di elevata qualità, mentre la batteria agli ioni di litio garantisce un tempo di riproduzione di oltre 30 ore. La gestione dell’ANC (Active Noise Control) è affidata al chipset cVc di Qualcomm, che si occupa anche dell’eliminazione dell’eco, per garantire una qualità sia di ascolto che telefonica senza disturbi esterni. Non mancano alcune chicche, tra cui lo Share Mode, che offre la possibilità di guardare serie TV o ascoltare musica anche in compagnia, collegando due dispositivi in modalità wireless a uno stesso smartphone, tablet o PC, oppure il Party Mode che dà la possibilità di connettere una cuffia a due sorgenti contemporaneamente per ascoltarle una dopo l’altra. Sono ben sei le colorazioni disponibili, mentre il peso contenuto di soli 165 grammi ne fa un accessorio comodo da indossare anche tutto il giorno. Le cuffie sono disponibili sul sito ufficiale ad un prezzo di 149,99 euro, ma attualmente è possibile acquistarle con uno sconto di 50 euro, pari ad oltre il 30% in meno rispetto al prezzo di listino, usando il codice SUPO-CU3-Q33.

Volgendo lo sguardo agli Airy Sports, questi sono degli auricolari realizzati specificatamente per gli sportivi. Anch’essi dotati di driver HD lineare da 12mm e di una bobina mobile in alluminio, la batteria agli ioni di litio garantisce in questo caso un’autonomia non indifferente, fino a 25 ore di autonomia, mentre la certificazione IPX7 consente di usarle in tranquillità, senza preoccuparsi di sudore e pioggia oppure se, ad esempio, dovessero cadere in una pozzanghera mentre corriamo. Non manca anche qui la Share Mode, come per le Supreme On, che consente di condividere le stesse tracce audio con un altro dispositivo. Disponibili da subito, le Airy Sports sono in vendita al prezzo di 119,99 euro sul sito ufficiale.

Sia le Supreme On che le Airy Sports possono essere collegate all’app Teufel Headphones disponibile per Android e iOS che, oltre a Share Mode e Party Mode, consente un’equalizzazione personalizzata, impostazione dello standby automatico e pausa intelligente per adattare il dispositivo al proprio stile di ascolto.

Chiude le novità il Motivo Go, speaker bluetooth dotato di driver full-range e membrana passiva per garantire dei bassi di ottima qualità nonostante le dimensioni contenute del device, oltre ad un microfono integrato per consentire le chiamate in vivavoce. Telaio in alluminio e amplificatore integrato di classe D completano le specifiche dello speaker, mentre la tecnologia Dynamore® garantisce un audio di qualità simile a prodotti di dimensioni e wattaggi maggiori. La batteria permette, infine, fino a 16 ore di riproduzione. Non di certo economico, ma di qualità senza dubbio elevata, il Motivo Go è acquistabile sullo store ufficiale al prezzo di 249,99 euro.

