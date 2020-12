Huawei FreeBuds Pro, Watch GT2 e HONOR Band 5i si aggiornano

In queste ore tre wearable stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti e si tratta delle cuffie true wireless Huawei FreeBuds Pro, dello smartwatch Huawei Watch GT2 e della smartband HONOR Band 5i.

Huawei FreeBuds Pro: le novità dell’aggiornamento

Con questo nuovo update, non il primo di questo mese, le già ottime cuffie Huawei FreeBuds Pro ottengono dei nuovi miglioramenti.

Queste nuove ottimizzazioni riguardano numerosi ambiti, come ad esempio la ricarica, la riduzione dei consumi, la modalità aware e la stabilità della connessione Bluetooth.

Entrando nei dettagli, il nuovo aggiornamento segnalato da Huawei Update pesa 2,61 MB, introduce la versione software 1.0.0.256 e nel registro delle modifiche elenca queste novità:

Improves the charging success rate

Optimizes the experience of transparent transmission

Reduces system power consumption

Improve the stability of the Bluetooth connection

Huawei Watch GT2: le novità dell’aggiornamento

Passando allo smartwatch, Huawei Watch GT2, tuttora uno dei più interessanti sul mercato per rapporto qualità/prezzo, sta ricevendo l’aggiornamento di dicembre 2020.

Il roll out, come segnalato da HuaweiBlog, è attualmente in corso e si tratta di un pacchetto OTA da poco meno di 20 MB che introduce la versione 1.0.10.12 di LiteOS.

Questa volta purtroppo manca un registro delle modifiche dettagliato, si parla soltanto di fix di problemi noti, senza specificare di quali si tratti.

In riferimento alle precedenti versioni del firmware, qualche utente aveva riscontrato un funzionamento non perfetto dello standby e dell’Always on Display, lamentando una certa “pigrizia” dello smartwatch dopo periodi prolungati di non utilizzo. Tuttavia non è dato sapere se, con questo update, Huawei abbia dato una svegliata al suo wearable.

HONOR Band 5i: le novità dell’aggiornamento

L’ultimo aggiornamento sta arrivando sulla smartband HONOR Band 5i ed è quello del mese di novembre 2020. Le ottimizzazioni contenute in questo update riguardano le previsioni meteo – con il precedente firmware estese a 6 giorni – e la user experience generale del piccolo wearable da polso.

In particolare, HONOR Band 5i sta ricevendo un file OTA da 4,69 MB che introduce la versione firmware 1.05.102. Le novità elencate nel changelog, come riportato da HuaweiCentral sono unicamente le ottimizzazioni menzionate.

Come aggiornare Huawei FreeBuds Pro, Watch GT2 e HONOR Band 5i

Nessuno dei tre dispositivi indossabili citati è standalone, questo vuol dire che in tutti i casi l’installazione del nuovo aggiornamento software richiede di passare per lo smartphone abbinato e per la relativa companion app (Huawei Health e Huawei AI Life).

Che possediate delle Huawei FreeBuds Pro oppure un Huawei Watch GT2 o una HONOR Band 5i, non dovete far altro che aprire l’app ufficiale, entrare nella sezione Dispositivi, selezionare il vostro e ricercare eventuali nuovi aggiornamenti disponibili.