Linkem porta la connessione 5G FWA in tre comuni del Sud

Continua la strategia di Linkem di coprire le zone grigie del nostro Paese con l’utilizzo della tecnologia 5G FWA. In queste ore l’azienda annuncia l’arrivo della connettività simil-FTTH in tre comuni del Sud Italia: Modugno, Grottaglie e Avellino.

Fino a 1 Giga di velocità in download

Grazie alla tecnologia 5G FWA, Linkem offre così agli utenti la possibilità di utilizzare una connessione in grado di garantire velocità fino a 1 Giga ma con la flessibilità e rapidità di installazione decisamente maggiore a quella di una FTTH (Fiber To The Home) classica.

Malgrado le grandissime problematiche che le aziende stanno vivendo in questo periodo per colpa del Coronavirus, la compagnia è ancora focalizzata a raggiungere l’obbiettivo di coprire 50 comuni italiani con la connessione 5G FWA entro quest’anno.

“In un periodo difficile per tutti continuiamo a mantenere il nostro impegno nella realizzazione di una rete FWA all’avanguardia partendo, anche in ottica 5G, dal Sud, ovvero dalle aree del paese storicamente più svantaggiate dal punto di vista delle infrastrutture di connessione“, sottolinea il CEO di Linkem Davide Rota.

La tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) ha un potenziale davvero elevato per il nostro Paese, soprattutto in ottica della completa digitalizzazione dell’Italia e delle tante (troppe) zone grigie che limitano lo sviluppo socio-economico.