Amazfit svela le offerte di Natale: ecco le migliori

Amazfit, forte di una incredibile crescita nel Q3 2020, cerca di massimizzare le vendite del 2020 proponendo una nutrita selezione di offerte per Natale.

Tante offerte pronte per Natale

In questa pagina scopriamo quali sono le occasioni più vantaggiose per quanto riguarda i dispositivi wearable e non solo, a partire dall’economico Amazfit Band 5 arrivando all’elegante Amazfit GTR.

Le offerte saranno divise in due tranche e permetteranno di godere di sconti anche fino al 35%. Dal 12 al 18 dicembre 2020, collegandosi sul sito ufficiale sottostante, è possibile acquistare Amazfit Neo, Amazfit Band 5, Amazfit GTS, Amazfit GTR 42 e 47, Amazfit T-Red a prezzi imperdibile.

Invece, dal 14 al 27 dicembre 2020, su Amazon, sarà possibile acquistare Amazfit Band 5 al prezzo di 34,90 euro e Amazfit GTR, GTS e Amazfit GTR 47 mm a 99,90 euro.

Amazfit Band 5 è una smartband estremamente economica, sorella gemella di Xiaomi Mi Band 5, munita di sensore HR, tracking della distanza percorsa e molto altro a 34,90 euro invece di 44,90 euro. Amazfit Neo, invece, con il suo stile retro, offre un’autonomia di una settimana e tutte le funzioni smart più comuni a 34,90 euro invece di 39,90 euro.

Amazfit GTR 42 mm è uno smartwatch elegante, con cassa circolare, in offerta a 89,90 euro invece di 139,90 euro, mentre Amazfit GTS ha un design minimal, giovanile e viene proposto a 109,90 euro invece di 129,90 euro. Stesso prezzo anche per quanto riguarda i modelli Amazfit T-Rex e Amazfit GTR 47 mm, il primo con struttura ultra resistente, GPS+GLONASS, il secondo invece con un design molto curato.

