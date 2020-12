Huawei Watch GT2 e GT2 Pro e HONOR MagicWatch 2 si aggiornano con (poche) novità

In queste ore, Huawei Watch GT2, il suo gemello diverso HONOR MagicWatch 2 e Huawei Watch GT2 Pro stanno ricevendo dei nuovi aggiornamenti software che introducono qualche novità (non molte, a dire il vero).

Huawei Watch GT2 Pro: le novità dell’aggiornamento

Un paio di giorni addietro vi avevamo segnalato la disponibilità dell’app Calcolatrice per il modello Huawei Watch GT2 Pro, oggi invece torniamo ad occuparci del firmware dello smartwatch, che si sta aggiornando proprio in questo momento.

Se un mese fa l’ultimo smartwatch di Huawei si era arricchito del tracking SpO2, così come del supporto a nuove lingue e ottimizzazioni varie, le novità di questo nuovo update attengono sia alla parte smart lato sensu che a quella sportiva.

Come segnalato da huaweiblog.de, Huawei Watch GT2 Pro sta ricevendo un pacchetto OTA da ben 214 MB (tantissimi per uno smartwatch), che implementa la versione firmware 10.1.3.28. Le novità indicate nel changelog ufficiale sono:

Aggiunta del supporto alla visualizzazione delle previsioni meteo 24h

Aggiunta del supporto alla personalizzazione della sequenza degli allenamenti.

Huawei Watch GT2: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento in arrivo sul tuttora ottimo Huawei Watch GT2 è invece molto meno corposo ed entusiasmante: si tratta dell’update di novembre 2020, già arrivato sul modello da 46mm nelle scorse settimane e ora in roll out con qualche leggera differenza anche per il piccolo da 42mm.

Come riportato da huaweiblod.de, Huawei Watch GT2 sta ricevendo la versione firmware 1.0.10.10 (sul 46mm era arrivata la 1.0.10.8) in un file OTA da appena 18,56 MB.

Il registro delle modiche dei due update è perfettamente sovrapponibile – miglioramenti della stabilità di sistema e fix di problemi noti –, ma forse qualche ottimizzazione in più si è resa necessaria per via dello schermo più piccolo del modello da 42mm.

HONOR MagicWatch 2: le novità dell’aggiornamento

L’aggiornamento che sta arrivando a bordo di HONOR MagicWatch 2 è esattamente lo stesso già disponibile per il Watch GT2 da 46mm.

Lo screenshot seguente, proveniente da HuaweiCentral, mostra infatti un file OTA da poco più di 20MB e la versione firmware 1.0.10.8. Il registro delle modifiche svela qualche dettaglio sulle novità che, oltre ai citati fix di problemi noti e miglioramenti della stabilità di sistema, includono:

Una nuova funzione di impostazione e accesso rapido alle feature preferite dell’utente

Dati più accurati per gli allenamenti con ellittica e vogatore

Supporto per lituano, lettone ed estone.

Come aggiornare Huawei Watch GT2 e GT2 Pro

Huawei Watch GT2, HONOR MagicWatch 2 e Huawei Watch GT2 Pro non sono dispositivi standalone, per questo motivo hanno bisogno di essere collegati ad uno smartphone. Questo aspetto che li accomuna fa sì che anche il percorso da seguire per installare i nuovi aggiornamenti software sia il medesimo, occorre:

Collegare il wearable allo smartphone usando l’applicazione Huawei Health Aprire l’app Huawei Health e recarsi nella sezione “Dispositivi” Selezionare il proprio dispositivo Eseguire un tap di “Firmware update” e seguire le istruzioni mostrate a schermo.

Possedete uno di questi tre smartwatch? Avete già ricevuto i nuovi aggiornamenti? Fatecelo sapere nei commenti.