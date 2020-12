Samsung regala fino a 700 euro di gift card per chi acquista una TV QLED

Samsung ha di recente messo in promozione alcuni modelli delle sue TV QLED, con sconti davvero interessanti che meritano uno sguardo. Le TV QLED 2020 del marchio coreano sono un prodotto per pochi, sicuramente per via del loro costo non indifferente, ma offrono prestazioni senza precedenti e pannelli di qualità elevatissima, tutti con risoluzione 8K, oltre ad essere le prime TV al mondo a supportare il nuovo standard WiFi 6. Per Natale, l’azienda ha lanciato in Italia una promozione che consentirà a coloro che acquisteranno uno dei modelli in promozione, fino a 700 euro in gift card.

Samsung TV QLED in offerta e fino a 700 euro di gift card

La promozione, in vigore dalla data odierna e fino al 10 Gennaio incluso, prevede una gift card del valore minimo di 250 euro fino ad un massimo di 700 euro per tutti i clienti che acquisteranno un modello di TV QLED Samsung in offerta. La gift card sarà elargita attraverso la piattaforma MyGiftCardSquare, che consente di convertirla in uno più codici sconto di tantissimi marchi, tra cui figurano anche Amazon, MediaWorld e tanti altri. Sarà anche possibile frazionare i codici sconto, spendendone ad esempio una parte su un buono Amazon e la quota rimanente su un buono Mediaworld.

Nello specifico, si avrà diritto a gift card del valore di 250 euro per l’acquisto di uno dei seguenti modelli:

QE55Q700TATXZT

QE65Q90TATXZT

QE65Q95TATXZT

QE75Q70TATXZT

Sarà invece di 350 euro il valore della gift card a cui si avrà diritto per l’acquisto dei modelli sotto elencati:

QE75Q80TATXZT

QE65Q800TATXZT

QE75Q90TATXZT

QE85Q70TATXZT

QE43LS05TAU

Infine, si avrà diritto ad una gift card del valore di 700 euro nel caso si acquisti uno dei seguenti modelli:

QE65Q900TSTXZT

QE65Q950TSTXZT

QE75Q800TATXZT

QE75Q900TSTXZT

QE75Q950TSTXZT

QE82Q800TATXZT

QE85Q950TSTXZT

Si avrà diritto ad un solo premio della stessa categoria per persona, vale a dire che anche nel caso dell’acquisto di due TV che prevedano una gift card da 250 euro, si avrà diritto ad una sola card, mentre non sono previste limitazioni per premi di categorie differenti, il che significa che potrete acquistare una TV che prevede una gift card da 250 ed una che prevede, invece, una gift card da 700 euro. In quest’ultimo caso, avrete diritto ad entrambe.

Nonostante gli sconti assai corposi, le Samsung TV QLED sono prodotti molto costosi, dedicati ad un pubblico che desideri un prodotto di altissima qualità spendendo però cifre non indifferenti, con modelli tra quelli in promozione che si aggirano tra i 1.700 e gli oltre 11.000 euro di prezzo di listino. Ricordiamo, però, che il premio non è legato all’acquisto della TV sul sito ufficiale della Samsung, per cui sarà possibile acquistarla eventualmente da uno store fisico oppure online che proponga il prodotto ad un prezzo più vantaggioso e si avrà diritto in ogni caso al premio.

E voi cosa pensate delle nuove TV QLED 2020 di Samsung? Avete intenzione di acquistarne una? Fateci sapere la vostra, commentando l’articolo!