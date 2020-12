Arriva Razer Hammerhead True Wireless Pro, le cuffie TWS per il gaming

Razer è una delle più importanti aziende impegnate nello sviluppo di prodotti per il mercato gaming, come computer, cuffie e periferiche come ad esempio mouse, tastiere, tappetini e addirittura microfoni. In queste ore la compagnia annuncia le cuffie true wireless da gaming Razer Hammerhead True Wireless Pro, il nuovo modello che riprende quanto di buono fatto con la generazione passata implementando però qualche gradita novità.

Design e specifiche Razer Hammerhead True Wireless Pro

Una delle più importanti novità delle cuffie Razer Hammerhead True Wireless Pro è certamente la presenza del supporto alla cancellazione attiva del rumore (ANC) grazie alla presenza di due microfoni esterni e due interni, più uno posto all’apice inferiore per intercettare il parlato. La compagnia parla di “Advanced Hybrid ANC“, ovvero una feature che può anche sfruttare la Quick Attention Mode che permette di non essere completamente tagliati fuori da tutto ciò che avviene nelle vicinanze.

Una delle caratteristiche principali, come cuffie da gaming, è il supporto alla “Gaming Mode” che permette di ridurre al minimo (fino a 60 ms) la latenza audio in gioco, ovviamente in base al proprio hardware a disposizione. Ognuno degli auricolari può riprodurre audio indipendentemente dall’altro, ma sfortunatamente non è possibile effettuare il pairing con più dispositivi per volta.

Muniti di due driver da 10 mm, la certificazione THX e una risposta in frequenza paria a 20-20 kHz, le cuffie Razer Hammerhead True Wireless Pro riescono ad offrire una riproduzione audio di qualità anche a volume sostenuto. Parlando di audio, le cuffie supportano i codice AAC e SBC, ma non i codec aptX, aptX HD, aptX-LL e LDAC.

Buona l’autonomia che parla di 4 ore a cuffia che può arrivare fino a 20 ore grazie al modulo batteria incluso all’interno del case.

Scheda tecnica

Cancellazione attiva del rumore (ANC);

connessione a bassa latenza (60 ms);

driver da 10 mm;

certificazione THX;

2 microfoni vocali;

autonomia totale di 20 ore (4 ore per auricolare + 16 ore con la custodia);

certificazione IPX4;

controlli touch,

codec supportati: AAC e SBC.

Prezzo e disponibilità Razer Hammerhead True Wireless Pro

Le cuffie true wireless Razer Hammerhead True Wireless Pro sono immediatamente disponibili sullo store ufficiale al prezzo di 209,99 euro con spedizione gratuita in tutta Italia.