Con Alexa Answers i clienti potranno aiutare Alexa a diventare più intelligente

A partire gli italiani che utilizzano Alexa potranno utilizzare l’assistente digitale di Amazon a diventare ancora più intelligente grazie ad Alexa Answers. Si tratta di un servizio che permette di aggiungere risposte e informazioni per rendere ancora più intelligente il servizio vocale.

Negli ultimi due anni Alexa è migliorata del 36% nel livello di comprensione delle richieste effettuate dai clienti ma ci sono ancora numerose domande alle quali non è in grado di rispondere. Ogni giorno milioni di italiani rivolgono le più disparate domande, dai risultati sportivi al nome di un attore, ma alcune domande sembrano troppo “umane” per avere una risposta immediate.

“Perché le fragole sono rosse“, “Perché esiste la muraglia cinese?“, “Qual è il gas più abbondante nell’atmosfera” o “Il miele è un cibo per le api“, sono solo alcuni esempi di interrogativi che al momento non trovano risposta, se posti a un dispositivo Amazon.

Oltre alle reti neurali e agli algoritmi di comprensione del linguaggio naturale, arriva quindi l’intervento diretto degli utenti, che potranno fornire il proprio contributo affinché Alexa impari nuove nozioni a beneficio di tutti gli utilizzatori. È sufficiente accedere al sito https://alexaanswers.amazon.it utilizzando il proprio account Amazon.

Vedrete un elenco di domande alle quali porre la vostra risposta, con la possibilità di filtrarle per categoria. Per ogni risposta inviata l’utente guadagnerà dei punti per le classifiche settimanali e mensili, in base al numero di domande a cui è stata data una risposta e alle volte in cui Alexa l’ha utilizzata.

Cosa aspettate? Se volete fornire il vostro contributo per migliorare Amazon Alexa ora ne avete l’occasione, ci sono ancora tantissime domande senza una risposta.