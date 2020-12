TicWatch Pro 3 LTE ufficiale in Italia con Wear OS e Snapdragon Wear 4100

Nella mattina di oggi, 1 dicembre 2020, Mobvoi ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia del proprio nuovo smartwatch TicWatch Pro 3 LTE, variante con connettività cellular del modello presentato qualche mese fa.

Caratteristiche tecniche e funzionalità di TicWatch Pro 3 LTE

Dal momento che si tratta di una variante dello stesso modello, TicWatch Pro 3 LTE non differisce dal già noto TicWatch Pro 3 GPS in quelle che sono le caratteristiche tecniche fondamentali.

Dalla Mobile Platform Qualcomm Snapdragon Wear 4100, al sistema operativo Wear OS by Google, passando per funzioni varie come il monitoraggio del battito cardiaco e del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), tutto trova conferma in questa nuova versione. Per informazioni più approfondite, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

TicWatch Pro 3 GPS: prezzo, caratteristiche, uscita e notizie in Italia

Dal momento che la principale peculiarità di TicWatch Pro 3 LTE è rappresentata dalla funzione cellular, sono particolarmente meritevoli di attenzione le feature legate alla connettività:

Connettività cellular : lo smartwatch lavora su rete Vodafone OneNumber , fa uso dello stesso numero di telefono e permette di effettuare chiamate VoLTE, di inviare e ricevere SMS e di sfruttare le principali app di messaggistica.

: lo smartwatch lavora su rete , fa uso dello stesso numero di telefono e permette di effettuare chiamate VoLTE, di inviare e ricevere SMS e di sfruttare le principali app di messaggistica. Google Assistant : L’assistente virtuale di Google può essere sfruttato direttamente dal polso.

: L’assistente virtuale di Google può essere sfruttato direttamente dal polso. Sincronizzazione in cloud : TicWatch Pro 3 LTE si sincronizza con le notifiche di messaggi e app in arrivo sullo smartphone sfruttando il cloud, senza aver bisogno di collegarsi tramite Bluetooth e senza dover scaricare le app standalone di Gmail, WhatsApp, SMS e altro per Wear OS.

: TicWatch Pro 3 LTE si sincronizza con le notifiche di messaggi e app in arrivo sullo smartphone sfruttando il cloud, senza aver bisogno di collegarsi tramite Bluetooth e senza dover scaricare le app standalone di Gmail, WhatsApp, SMS e altro per Wear OS. SOS Alerts : la presenza della connettività LTE permette allo smartwatch di inviare immediatamente le segnalazioi in caso di emergenza, con tanto di posizione.

: la presenza della connettività LTE permette allo smartwatch di inviare immediatamente le segnalazioi in caso di emergenza, con tanto di posizione. Pagamenti NFC: La presenza del chip NFC e il supporto a Google Pay (avete visto il nostro approfondimento video?) completano il pacchetto, permettendo di completare transazioni direttamente dal polso.

Prezzo e disponibilità di TicWatch Pro 3 LTE

TicWatch Pro 3 LTE è disponibile dal 1 dicembre 2020 in Italia, UK, Germania, Spagna e Francia al prezzo di listino di 359,99 euro e può essere acquistato tramite i seguenti link:

Acquista TicWatch Pro 3 LTE su Amazon.it

Acquista TicWatch Pro 3 LTE su Mobvoi.com

Acquista TicWatch Pro 3 LTE su Vodafone.it