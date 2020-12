ASUS ZenBook Flip S, il convertibile più sottile al mondo, sbarca in Italia

ASUS ZenBook Flip S (UX371) è il convertibile più sottile al mondo, un prodotto robusto ma al contempo estremamente portatile e comodo da portare sempre con sé, anche in una borsa ventiquattrore, per lavorare, studiare o per svago. Il design del computer di ASUS è di altissimo livello, con un telaio in alluminio a goccia abbracciato da un piccolo frame color rame, un trackpad comodo e spazioso ed una tastiera ampia.

Design premium e hardware al top

Frontalmente è presente un bel pannello touchscreen Glossy OLED da 13,3 pollici a risoluzione 4K UHD con supporto alla stylus ASUS Pen (in dotazione) e, ovviamente, la cerniera Ergolift 360° che permette di ruotare liberamente il computer e posizionarlo in modalità tablet, tenda, presentazione o laptop. Al suo interno è presente il processore Intel Core i7–1165G7 di undicesima generazione affiancato da 16 GB di RAM LPDDR4X (non espandibile) e archiviazione SSD M.2 NVMe da 1 TB.

Con una batteria da 10 ore di autonomia, 2 porte USB Type-C Thunderbolt 4, una porta HDMI full size ed una parta USB Type-A full size, il convertibile è perfetto per qualsiasi tipo di workflow, merito anche di un hardware sempre scattante e dallo storage interno veloce.

Gestito da Windows 10 Home, il convertibile di ASUS vede la presenza della fotocamera IR per accedere al sistema sbloccando il computer semplicemente con il proprio sguardo. ASUS ZenBook Flip S è disponibile in Italia al prezzo di 1599 euro nella colorazione Jade Black.

Acquista ASUS ZenBook Flip S sullo store ufficiale