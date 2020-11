L’ente Bluetooth SIG ci svela qualche info sulle cuffie Redmi AirDots 3

Come accade nel mercato mobile, Redmi segue la stessa strategia di sviluppo dei suoi prodotti anche per quanto riguarda il mercato wearable delle cuffie. Prodotti economici ma dal buon rapporto qualità/prezzo che dovrebbe rappresentare la stessa strategia anche per quanto riguarda il modello di cuffie true wireless Redmi AirDots 3.

Si attende il lancio durante il Q1 2021

Il prodotto è stato in parte svelato dall’ente di certificazione Bluetooth SIG che, com’è possibile notare nell’immagine sottostante, fa riferimento ad un paio di cuffie true wireless con modulo Bluetooth 5.0 etichettato come Redmi True Buds 2 Pro/Redmi AirDots 3 e con codice prodotto TWSEJ08LS.

Ad oggi, purtroppo, non abbiamo informazioni ufficiali per quanto riguarda l’ipotetica finestra di lancio del paio di cuffie true wireless svelate dall’ente di certificazione Bluetooth SIG. Considerando però il periodo in cui l’azienda ha presentato l’attuale seconda generazione, è probabile che l’azienda voglia ancora aspettare qualche mese prima di immettere sul mercato il suo successore.

Secondo alcuni si parlerebbe di inizio 2021, forse già durante il Q1 2021, ma l’assenza di informazioni definitive ci porta ad essere ancora piuttosto cauti circa la data precisa di presentazione e magari attendere qualche dettaglio in più.

In copertina Redmi AirDots S

