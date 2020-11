Chiavette USB a tema Star Wars a un prezzo pazzesco: fino a 32 GB a 0,01 euro

Fan di Star Wars, ce l’abbiamo con voi! Su AliExpress è partita una promozione assai particolare che permette di comprare delle chiavette USB, o pen drive se volete, dalla capacità variabile a prezzi ottimi e con uno sconto esclusivo per i nuovi clienti.

Chiavette USB Star Wars in offerta

Le chiavette USB in questione sono realizzate a tema Star Wars e rappresentano i vari personaggi della saga in miniatura, con un aspetto simpatico, ma permettono, sennò non sarebbero delle chiavette USB, l’archiviazione di una gran quantità di dati, a seconda del taglio di memoria scelto fra i 4, 8, 16 e 32 GB a disposizione.

Il loro prezzo solito, per tutti i tagli di memoria, varia da un paio di euro a circa 5 euro, ma la cosa bella è che con questa speciale promozione è possibile portarsene a casa una, solo se si è un nuovo cliente e indipendentemente dal taglio di memoria, al prezzo incredibile di 0,01 euro; e vien da sé che parlando di un centesimo di euro praticamente si tratta di un regalo, non viene a costare nulla.

La promo in questione è disponibile su AliExpress, popolarissima vetrina cinese di negozi e negozio a sua volta, che accetta diversi metodi di pagamento e offre una protezione proprietaria sugli acquisti. L’unica nota negativa è che è necessario aspettare qualche settimana per riceverla, per via della spedizione lenta dalla Cina (a meno che non si voglia aggiungere un bel po’ di euro per una spedizione più veloce).

Acquista chiavette USB Star Wars a 0,01 euro su AliExpress