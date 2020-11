Arrivano le offerte di Bennet per il Cyber Monday e dicembre: ecco quelle tech

Arrivano le offerte di Bennet per il Cyber Monday e dicembre: ecco...

Il nuovo volantino di Bennet, valido fino al 9 dicembre 2020 e quindi anche per il Cyber Monday, è alquanto insolito perché contiene, fra le tantissime proposte su prodotti per la casa e alimentari, anche qualche prodotto tech, addirittura un paio di smartphone.

Volantino Bennet di dicembre 2020

Il volantino, dal titolo “Montagne di dolcezza“, è valido in tutti i negozi fisici di Bennet e propone una televisione da 24 pollici con risoluzione di 1366 x 768 pixel a 99 euro, una televisione smart di Samsung da 65 pollici con risoluzione di 3840 x 2160 pixel a 549 euro, un iMac a 899 euro, una stampante HP a 69,90 euro, un iPad a 269 euro, delle cuffie a 29 euro e, dulcis in fundo, Redmi Note 9 a 159 euro e iPhone XR a 499 euro.

Al suo interno ci sono comunque tantissime altre offerte su prodotti per la casa, alimentari, abbigliamento e per i bambini e anche alcune sezioni speciali dedicate al periodo natalizio: è per questo che vi rimandiamo al volantino completo, visionabile qui, dove potete scoprirle tutte.