Approfittate del Black Friday per acquistare Now TV Smart Stick in sconto

Il Black Friday non è solo legato ad offerte per dispositivi come smartphone, wearable, tablet o device per la smart home; in questi giorni è conveniente anche guardarsi attorno per cercare le giuste offerte per guardare le migliori serie TV e film in streaming.

Now TV Smart Stick a 19,99 euro

In questo caso arriva in soccorso Now TV che, in occasione di queste giornate di sconti, presenta un’ottima offerta per quanto riguarda l’acquisto della Now TV Smart Stick + abbonamento. Infatti, fino al prossimo 30 novembre, giornata del Cyber Monday, la piccola stick di Now TV + abbonamento è in sconto a 19,99 euro invece di 29,99 euro.

Tramite essa non solo è possibile guardare centinaia di film e serie TV, ma potete trasformare rapidamente un classico TV in un smart TV a tutti gli effetti ed utilizzare ad esempio Netflix, DAZN, Spotify, YouTube e tante altre app. L’offerta “Entertainment” include la Smart Stick e tre mesi di visione del catalogo Entertainment con le stagioni complete delle migliori serie TV, mentre l’offerta “Cinema” include lo stesso bundle ma per guardare oltre 1000 film on demand.

Now TV Smart Stick + abbonamento in offerta

L’offerta per il Black Friday di Now TV non è la sola che vi segnaliamo: vi ricordiamo, infatti, di controllare le tante offerte presenti nelle nostre pagine sul Black Friday e Cyber Monday e di iscrivervi anche al nostro canale Telegram prezzi.tech per non perdere gli sconti più importanti sul mondo hi-tech.

