Google Chrome 87 introduce una comoda funzionalità

In occasione della presentazione delle novità di Google Chrome 87, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View si è soffermato anche su una nuova feature chiamata Chrome Actions.

Si tratta di una funzionalità studiata per semplificare l’esecuzione di determinate azioni direttamente dalla barra degli indirizzi del browser (invece di obbligare gli utenti a navigare nel menu delle impostazioni di Chrome).

Ecco cosa è possibile fare con Chrome Actions su Google Chrome 87

Chrome Actions riconosce centinaia di frasi diverse (qui trovate l’elenco integrale) e, nel momento in cui il browser riconosce una frase, l’utente visualizzerà un apposito tasto sotto la barra di ricerca:

Ecco un esempio di frasi che possono essere usate per sfruttare la feature Chrome Actions:

“delete history”, “clear cache ” o “wipe cookies” per cancellare i dati di navigazione

“edit credit card” o “update card info” per gestire i metodi di pagamento

“launch incognito mode” o “incognito” per aprire la finestra per la navigazione in modalità incognito

“edit passwords” o “update credentials” per la gestione delle password

“update browser” o “update google chrome” per aggiornare il browser

“translate this” o “translate this page” per visualizzare la traduzione della pagina

Chrome Actions è disponibile sulle versioni desktop

Il team di Google ha spiegato che la funzionalità Chrome Actions è in fase di rilascio e sta man mano raggiungendo tutti gli utenti: una volta che diviene disponibile in Google Chrome 87, per sfruttarla sarà sufficiente digitare una delle frasi supportate nella barra degli indirizzi ed il browser farà il resto (la feature dovrebbe essere attivata per impostazione predefinita).

Stando a quanto reso noto dal team del colosso di Mountain View, Chrome Actions è inizialmente disponibile sulle versioni desktop del browser (ma in seguito dovrebbe arrivare pure su quelle mobile) e si concentra principalmente su privacy e sicurezza.

Potete scaricare l’ultima versione disponibile del browser di Google direttamente dal sito ufficiale seguendo questo link.