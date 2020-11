Continuano le offerte Trony per il Black Friday

Proseguono le offerte di tutti i megastore nel corso della settimana del Black Friday, tra cui anche Trony che offre fino al 4 dicembre spedizioni gratuite e pagamento a tasso zero in 20 rate per tutti i prodotti contrassegnati sul solo catalogo presente online.

Trony regala spedizione e pagamento a tasso zero per alcuni prodotti selezionati

Lunga ma non troppo la lista dei prodotti attualmente in offerta, tra cui principalmente troverete smartphone, tablet ed accessori per informatica, dal ripetitore FRITZ!Box Repeater 3000 a stampanti e monitor.

Continua quindi la lotta all’offerta migliore tra le varie catene di megastore concorrenti, tra cui non mancano MediaWorld, Unieuro, Euronics a cui si uniscono, anche se solo digitalmente, nomi più che noti come Amazon ed eBay. Molte di queste catene, in particolare quelle fisiche, non si sono ancora sbottonate più di tanto, lasciando solo intendere che la maggior parte delle offerte dedicate al prossimo 27 Novembre si concentrerà su offerte lampo sia per chi riuscirà ad acquistare negli store fisici che per chi lo farà online, per contrastare la seconda ondata epidemica di Covid che, accompagnata dalla paura, terrà molte persone lontane da luoghi affollati quali centri commerciali e negozi.

Mentre Trony fa un primo timido passo verso l’ormai imminente Black Friday, noi aspettiamo di potervi dare notizie più certe per quanto riguarda tutte le offerte che potrete trovare nei prossimi giorni. Rimanete connessi!