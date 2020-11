Si chiama Amazon Coupons la nuova iniziativa per i clienti Prime

L’offerta a pagamento Amazon Prime, che include già numerosi vantaggi per gli abbonati, diventa ancora più ricca grazie ad Amazon Coupons, una nuova sezione dedicata agli amanti del risparmio, che troveranno numerose opportunità per acquistare spendendo meno.

Da qualche tempo su Amazon è possibile imbattersi in offerte speciali, che prevedono di spuntare una casella per attivare uno sconto al momento del pagamento. Ora tutte queste offerte possono essere rintracciate molto più facilmente grazie a una nuova sezione che permette di averle immediatamente sotto controllo.

Aprendo il link sottostante troverete le occasioni più popolari, ma uno sguardo sul lato sinistro dello schermo vi permetterà di scorgere le categorie, che vi permettono di raffinare la vostra ricerca e trovare le occasioni sulle categorie merceologiche che maggiormente vi interessano.

Applicare il codice sconto è davvero semplice: basta cliccare la casella “Seleziona coupon” e successivamente inserire nel carrello il prodotto corrispondente. Potrete continuare il vostro shopping o andare direttamente alla cassa. Ricordate che ogni coupon ha una sua scadenza, che viene indicata quando andrete a inserire il prodotto nel carrello di Amazon.

Non dimenticatevi quindi di completare l’ordine in tempo, per evitare di veder sfumare questa nuova opportunità di risparmio. Le offerte riguardano tantissime categorie, dall’informatica all’elettronica, senza dimenticare fotocamere e videocamere ma anche prodotti per la casa e per il fai da te, scarpe e abbigliamento e molto altro.

Non manca una sezione dedicata al risparmio sul servizio “Iscriviti e Risparmia” con ulteriori possibilità di ottenere prezzi particolarmente vantaggiosi. Non vi resta dunque che visitare la pagina Amazon Coupons utilizzando il link sottostante.