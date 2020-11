Revolut partecipa al Black Friday 2020: sconti e cashback con Rewards

Il Black Friday 2020 (con Cyber Monday annesso) è ormai alle porte e anche Revolut, carta-conto molto nota e apprezzata, ha deciso di prendervi parte proponendo numerose opportunità di risparmio attraverso la piattaforma Rewards.

Revolut Rewards: un breve recap

Come forse ricordate già, lo scorso mese di luglio vi avevamo segnalato la disponibilità sul mercato italiano di Revolut Rewards, la nuova sezione dell’applicazione ufficiale della carta-conto che raccoglie sconti e cashback figli di collaborazioni tra Revolut e oltre cento brand, tra italiani e internazionali.

Tutto ciò che i clienti Revolut devono fare per sfruttare gli sconti previsti o per ottenere i cashback consiste nell’effettuare il pagamento utilizzando la carta Revolut e seguire le semplici istruzioni fornite direttamente in Rewards.

Le occasioni per il Black Friday 2020

Ebbene, in occasione del Black Friday 2020, Revolut ha pensato bene di arricchire la sezione Rewards di una serie di iniziative promozionali dedicate.

In particolare, le nuove offerte disponibili sono le seguenti:

Huawei: 7% di cashback

HONOR: 6% di cashback + fino a 50 Euro di sconto utilizzando il codice in-app

Gearbest: fino al 10% di cashback

Naturalmente queste sono soltanto le ultime aggiunte, ma al contempo rimangono disponibili anche tutti gli sconti e i cashback già previsti ad esempio in collaborazione con brand quali MediaWorld, Unieuro, Trendevice e tanti altri ancora.

Come attivare Carta Revolut

L’attivazione della carta-conto Revolut è estremamente semplice. Non dovete far altro che seguire la seguente procedura:

aprire il sito ufficiale con questo codice invito;

inserire il numero di telefono sul quale ricevere il link per installare l’applicazione Revolut sullo smartphone;

una volta installata e aperta l’app, confermare il numero di telefono indicato;

procedere seguendo le (poche) istruzioni a schermo.

Possedete già la carta Revolut? Sfrutterete le offerte di Rewards per il Black Friday 2020? Ditecelo nel box dei commenti.