C’è una offerta strabiliante per Google Nest Mini 2 e Nest Hub

Quando si parla di dispositivi per la smart home come ad esempio smart speaker e display smart, Google rappresenta una delle migliori aziende a cui fare affidamento. Dispositivi come ad esempio Google Nest Mini 2 o Google Nest Hub, dimostrano quando il colosso di Mountain View sia in grado di realizzare prodotti di alto livello e proporli a prezzi decisamente concorrenziali.

Un’offerta da non lasciarsi scappare

In queste ore entrambi i prodotti di Google sono in offerta su Unieuro ad un prezzo davvero esagerato: bastano infatti 19.99 euro per acquistare Google Nest Mini 2, contro i classici 59 euro, e 44.99 euro per acquistare Google Nest Hub, contro i classici 89.99 euro.

Acquista Google Nest Mini 2

Google Nest Mini 2 è un piccolo speaker non solo in grado di diffondere l’audio dal proprio smartphone (e non solo), ma è anche perfetto per sfruttare Assistente Google per controllare i dispositivi smart presenti in casa.

Acquista Google Nest Hub

Google Nest Hub, invece, è uno smart display perfetto per le video chiamate, guardare video su YouTube, ascoltare musica, utilizzare Google Foto per guardare la selezione delle migliori foto scattate e molto altro.

