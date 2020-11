Quest’anno nessun “Rewind” da YouTube a causa della situazione attuale

Mentre l’intero pianeta è alle prese con la seconda ondata di Coronavirus a cui tener testa, anche ai piani alti di YouTube vengono prese alcune decisioni al riguardo. Il classico “Rewind“, un video che ormai dal 2010 viene rilasciato a fine anno e contenente piccoli stralci dei video più in voga dell’anno appena giunto al termine, non arriverà quest’anno.

Nessun “Rewind” da YouTube per il 2020

Non è solo il Covid-19 infatti ad aver reso il 2020 l’anno più burrascoso dell’ultima decade rendendolo, purtroppo, piuttosto spiacevole per molti, motivo che ha portato a prendere questa decisione. Scelta condivisa da molti creators ma non da tutti, come accade ad esempio per JerryRigEverything il quale ha dichiarato che nonostante l’anno difficile è stato comunque “pieno di cose per cui poter essere positivi“.

Come si evince dalla dichiarazione del team di YouTube rilasciata su Twitter, la scelta è chiara: “il 2020 è stato diverso dagli altri e non sembra giusto fingere che non lo sia stato”. Nonostante l’interruzione appaia essere solo temporanea, dovremo attendere altri 365 giorni per scoprirlo.

Secondo voi è giusta la scelta che è stata presa da YouTube, oppure avreste preferito che un “Rewind 2020” rendesse vivo il ricordo dei bei momenti, seppur pochi, che hanno rappresentato quest’anno? Commentate e fateci sapere cosa ne pensate.