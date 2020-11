Xiaomi lancia un nuovo router Wi-Fi 6 a 1775 Mbps

Xiaomi e China Unicom hanno lanciato oggi il nuovo router Wi-Fi 6 CR6606 dotato di un processore dual-core a quattro thread da 880 MHz che può facilmente supportare il flusso di dati in gigabit.

Il router adotta una nuova generazione di tecnologia Wi-Fi 6 con una velocità wireless simultanea dual-band che può arrivare a 1775 Mbps, il 52% superiore a quella dei router AC1200 tradizionali.

Specifiche del router Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606

Il router Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606 offre porte Ethernet e Wi-Fi gigabit dual band a bassa latenza e utilizza una memoria di 256 MB per garantire la stabilità della trasmissione dei dati fino 128 dispositivi collegati riducendo la congestione della rete.

Il dispositivo è munito di quattro antenne esterne omnidirezionali ad alto guadagno (5 dBi) e supporta l’algoritmo di correzione degli errori LDPC che migliora significativamente la capacità anti-interferenza e la copertura del segnale durante la trasmissione dei dati.

Il router Xiaomi CR6606 supporta la rete Mesh, Wi-Fi a 5 GHz e cablata ed è in grado di raggiungere una velocità teorica wireless pari a 1201 Mbps, con il supporto per la una rete ibrida a stella e a catena cablata e wireless.

Se si verifica un cambiamento nell’instradamento del canale, la rete può essere risincronizzata attivamente per garantire un’esperienza Internet stabile, inoltre i dispositivi intelligenti possono accedere facilmente alla rete con il semplice clic di un pulsante.

Disponibilità e prezzo del router Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606

Il router Xiaomi Wi-Fi 6 CR6606 è già in vendita in Cina tramite China Unicom al prezzo di 299 yuan, corrispondenti a circa 38 euro. Al momento non abbiamo informazioni in merito a un’eventuale commercializzazione in altri paesi.

