MediaWorld fa il pieno di offerte con altre quattro iniziative online

Non solo promozioni per il Black Friday da MediaWorld, che lancia oggi altre quattro iniziative online dedicate a diversi prodotti tech. Parliamo di “Indispensabili”, “Bentornato Freddo”, “Dritti a destinazione” e “Mission Protection”, tutte facenti parte della serie “Black November”, in attesa del vero Black Friday.

Le offerte sugli accessori degli Indispensabili MediaWorld

La prima proposta MediaWorld si chiama “Indispensabili” e mette a disposizione diverse offerte sui prodotti per la connettività (modem, router, range extender), ma anche adattatori, periferiche per PC, HDD e SSD, power bank, cover per tablet, cavetti e tanto altro. Gli sconti sono disponibili solo online dal 9 al 15 novembre 2020, con spedizione a domicilio o ritiro in negozio.

Ecco qualche offerta che possiamo trovare sul sito MediaWorld:

Sempre al caldo con il Bentornato Freddo di MediaWorld

Con l’arrivo del freddo autunnale (che per ora latita un po’) MediaWorld ha pensato all’iniziativa “Bentornato Freddo“, che lancia una serie di sconti su termoventilatori, stufe, climatizzatori con pompa di calore, purificatori d’aria e termostati. Anche in questo caso la promozione è valida online dal 9 al 15 novembre. Ecco qualche esempio:

Navigatori per tutti i gusti (e non solo) con queste offerte MediaWorld

Come avrete già immaginato, la promozione “Dritti a Destinazione” si concentra proprio sui navigatori satellitari, affiancati a qualche smartphone e wearable. Le offerte sono disponibili solo online dal 9 al 15 novembre 2020; eccone alcune tra le più interessanti:

Protezione e servizi aggiuntivi

Chiudiamo questa carrellata di offerte MediaWorld con l’iniziativa “Mission Protection” (dal 9 al 30 novembre 2020), che comprende servizi pensati per la protezione di smartphone, tablet, PC, TV, elettrodomestici, console e non solo. I prezzi partono da 9,99 euro e variano molto in base al tipo di prodotto o servizio richiesto: se volete scoprire i dettagli non vi resta che recarvi a questo indirizzo.