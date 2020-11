Come e dove fare la spesa online nelle zone rosse

Dall’entrata in vigore del nuovo DPCM del 5 Novembre, che istituisce la creazione di Zone rosse, arancioni e gialle in base ad un elenco di 21 parametri legati all’emergenza Coronavirus, gli acquisti presso i supermercati sono tornati ad essere più difficili e conseguentemente anche la spese online, canale sul quale si sono riversate la maggior parte delle persone.

Come già era successo durante il Lock Down di Marzo e Aprile 2020, la spesa online con consegna a domicilio è diventata da un giorno all’altro un servizio di fondamentale importanza e, al momento, Esselunga a casa, che detiene una quota parti circa alla metà di tutto il mercato alimentare online, ha nuovamente terminato tutti gli slot di consegna da qui a 7 giorni rendendo quasi impossibile ordinare.

Tuttavia esistono alcuni accorgimenti che possono essere adottati per poter comunque fare la spesa, e in realtà è più semplice di quanto pensereste, basta seguire questi semplici consigli per fare la Spesa con Esselungaacasa oppure con Everli (ex Supermercato24).

Come fare la spesa con Esselunga a casa

Utilizzando il sito Internet, oppure l’App per smartphone Esselunga online, disponibile su Android e iOS, dovrete registrarvi se non lo avete già fatto ed eventualmente associare la vostra carta punti Fidaty.

Una volta effettuato l’accesso, inserite nel carrello tutti i prodotti che desiderate comprare. Potete sfruttare le varie promozioni Esselunga e abbattere i costi di spedizione con una serie di promozioni che Esselunga rinnova ogni settimana. Questa settimana, per esempio, acquistando 10 prodotti a marchio Mulino Bianco è possibile risparmiare i 6,90 euro di spedizione.

A questo punto, tenete il carrello pronto per effettuare l’acquisto. Il punto chiave è: quando? La risposta è alle 5 del mattino di ogni giorno, quando gli slot Esselunga a casa vengono sbloccati. Pertanto non vi resta che mettere la sveglia alle 5, aprire l’App o il sito, effettuare il login e scegliere uno degli slot disponibili. Fate attenzione che solo un giorno del calendario, l’ultimo più a destra, sarà disponibile. Potrete quindi completare l’acquisto con uno dei tanti metodi di pagamento disponibili, che vi suggeriamo di salvare per essere più veloci la settimana successiva.

Al momento le prime consegne sono a 7 giorni, cioè ordinate ad esempio il lunedì per ricevere la domenica.

Se non avete mai utilizzato Esselunga a Casa potete ottenere uno sconto di 10€, utilizzando il codice S4144H7Z in fase di registrazione.

Everli (Supermercato 24) come servizio di spesa a Casa

Un altro servizio molto utile e funzionante in questa fase è Everli, che recentemente ha cambiato il suo nome da Supermercato24. Everli in pratica mette in contatto chi deve fare la spesa con chi la fa di professione. E’ possibile fare la spesa da Lidl, Coop, Carrefour, Iper, Conad, DM, e avrete a disposizione gli stessi prezzi che trovereste in negozio. Il costo di consegna è di 4,90€ e non ci sono altri costi.

Nel caso di Everli, gli slot variano zona per zona, ma a Milano risultano ancora disponibili vari slot anche per il giorno successivo a quello in cui fate la spesa.

Se siete nuovi potete anche avere uno sconto di 10€ sulla vostra prima spesa di almeno 60€, registrandovi tramite questo link.

Siamo certi che questi suggerimenti siano molto utili per chi non ha intenzione di fare code ai supermercati e preferisce rimanere al sicuro in questa seconda fase della pandemia, anche voi ne avete approfittato oppure potete suggerire altri siti utili a fare la spesa online? Fatecelo sapere nei commenti!