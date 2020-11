Questa tastiera nasconde una Raspberry Pi 4 pronta all’uso

Raspberry, sin dalla sua primissima versione, ha rappresentato una soluzione economica e modulare per avvicinare i giovani alla programmazione e all’elettronica. Estremamente popolare in contesti di domotica, ma anche come gestione di piccole stazioni meteo e molto altro, quest’oggi la compagnia svela Raspberry Pi 400.

Specifiche e design Raspberry Pi 400

A prima vista Raspberry Pi 400 rappresenta una novità per chi è solito aspettarsi la classica scheda logica verdastra con PIN e attacchi USB vari, ma in realtà sotto la scocca della tastiera è integrata una Raspberry Pi 4. Sì, avete capito bene: Raspberry Pi 400 è una tastiera munita di tutto ciò di cui si ha bisogno per collegarla ad un monitor e alla rete di casa per iniziare ad utilizzarla.

Oltre a fungere da case e anche da periferica di input, Raspberry Pi 400 può essere anche vista come una forma più user friendly del piccolo personal computer modulare, evidentemente anche più appagante da vedersi.

Scheda tecnica

Processore Broadcom BCM2711 quad core Cortex-A72 a 1.8 GHz;

4 GB di RAM LPDDR4 a 3200 MHz;

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2.4 – 5 GHz);

Bluetooth 5.0 LE;

Gigabit Ethernet;

2 porte USB 3.0, 1 porta USB 2.0;

2 porte micro HDMI con supporto video 4K a 60 FPS;

supporto codec H.265/H.264;

supporto micro SD;

dimensioni: 286 x 122 x 23 mm.

Prezzo e disponibilità Raspberry PI 400

Raspberry Pi 400 è disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 70 dollari, circa 60 euro. Il piccolo computer sarà disponibile anche in Italia a partire dalla prossima settimana.