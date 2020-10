Samsung Galaxy Watch Active 2 si aggiorna e si avvicina ancora di più a Watch 3

Nuovo aggiornamento in distribuzione per Samsung Galaxy Watch Active 2, che accoglie un’altra funzionalità derivata dal più recente Samsung Galaxy Watch 3. Non è la prima volta che accade: lo smartwatch ha infatti già ricevuto novità lato fitness, la rilevazione di caduta e la misurazione VO2.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 si aggiorna alla versione R820XXU1CTJ5 partendo dalla Corea del Sud: l’update, che richiede circa 60 MB di download, introduce a bordo dello smartwatch la guida vocale durante gli esercizi, ascoltabile attraverso delle cuffie associate. Il dispositivo avviserà di tanto in tanto l’utente fornendo suggerimenti utili per l’attività fisica e altri dettagli come la distanza raggiunta e la frequenza cardiaca (ad esempio negli allenamenti in bici o di corsa).

Oltre a questa novità dedicata agli esercizi, è stato introdotto da Samsung un piccolo cambiamento nella schermata della modalità Always on Display (sparisce la lancetta dei secondi, probabilmente per migliorare l’autonomia) e sono stati integrati alcuni miglioramenti generali nella stabilità e nelle prestazioni.

Come aggiornare Samsung Galaxy Watch Active 2

Potete aggiornare Samsung Galaxy Watch 2 attraverso il vostro smartphone e l’app Galaxy Wearable associati. Basta aprire l’app, recarsi nella sezione “Home”, selezionare “Aggiornamento software orologio > Scarica e installa”. L’update R820XXU1CTJ5 è attualmente in rollout, ma potrebbe volerci ancora qualche giorno prima che raggiunga il vostro smartwatch.

