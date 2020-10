ZTE lancia in Italia il primo Home Gateway Wi-Fi 6 per connessioni in fibra e rame

ZTE lancia in Italia il primo Home Gateway Wi-Fi 6 per connessioni...

ZTE annuncia il debutto in Italia del suo primo Access Gateway domestico Wi-Fi 6 in doppia modalità di connessione fibra/rame. Il nuovo prodotto viene commercializzato per inaugurare le reti domestiche italiane nell’era dello standard Wi-Fi 6 ed è già in funzione presso più di 300.000 utenti.

ZTE commercializza in Italia il suo Home Gateway Wi-Fi 6

L’Home Gateway con supporto a Wi-Fi 6 supporta non solo le tecnologie di accesso FTTC (“Fiber to the Cabinet“, comunemente utilizzata in Italia su rame), ma mette a disposizione anche un accesso (cage SFP per l’inserimento di un modulo GPON) per la connettività FTTH (“Fiber to the Home”). Grazie alla gestione degli scenari di rete con un unico terminale di accesso, il dispositivo ZTE consente agli operatori di ridurre e ottimizzare in modo significativo gli investimenti nella gestione dei prodotti, nello sviluppo, nell’installazione e nella manutenzione.

L’Access Gateway Wi-Fi 6 di ZTE utilizza un processore dual-core con architettura ARM e supporta Wi-Fi 6, otto flussi spaziali e un PHY rate fino a 3,6 Gbps (velocità teorica dei dati): rispetto ai dispositivi Wi-Fi 5 permette di aumentare la velocità di connessione fino a 1,5 volte e fino a 4 volte il numero degli utenti contemporaneamente connessi.

Il dispositivo risulta dunque, secondo ZTE, l’ideale per fornire agli utenti finali Consumer e Business servizi ad alta larghezza di banda e multiscenario, ad esempio per video fino a 8K, smart working e gioco online.