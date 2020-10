Lanmodo Vast Pro sbarca su Indiegogo ed è pronta a guidarvi anche di notte

Lanmodo approda per la terza volta su Indiegogo, una delle più famose piattaforme di crowdfunding, lanciando un nuovo dispositivo che promette di diventare il miglior aiuto per gli automobilisti di tutto il mondo.

Lanmodo Vast Pro è una nuova dashcam con sistema di visione notturna, con una serie di funzioni evolute che lo renderà davvero imperdibile per gli acquirenti. Tra le funzioni più interessanti si segnalano la registrazione in tempo reale, il monitor di parcheggio e un sensore di gravità, per rendere ulteriormente sicura la guida.

Grazie alla doppia fotocamera è possibile, ad esempio, parcheggiare in tutta sicurezza, senza rischiare di danneggiare la propria auto o quella altrui. E grazie a un sensore di gravità è possibile tenere al sicuro i video relativi a eventuali impatti e incidenti, evitando che vengano cancellati erroneamente.

E grazie al sistema di visione notturna è possibile viaggiare sempre sicuri, sia che la luce scarseggi sia in situazioni delicate come forti temporali o nebbia, che da sempre mettono a rischio la sicurezza di chi guida. Il sistema di visione permette di avere una visuale fino a 300 metri di distanza, ben oltre quello che possono vedere i comuni fari abbaglianti.

Lanmodo Vast Pro dispone di uno schermo principale IPS da 7,84 pollici, con risoluzione FullHD e una luminosità massima di 850 candele/mq. La memoria interna di 128 GB permette di registrare fino a 14 ore con entrambe le telecamere in funzione e fino a 28 ore utilizzando esclusivamente quella frontale.

La telecamera frontale ha un angolo visivo di 45 gradi mentre quella posteriore arriva fino a 170 gradi, ottima per sbrogliarsi dalle situazioni più difficili. Nella confezione di vendita sono inclusi tutti gli accessori necessari e non sarà necessario rivolgersi a un installatore specializzato per completare le operazioni.

E il prezzo è uno dei punti di forza di Lanmodo Vast Pro, soprattutto se confrontato con le soluzioni proprietarie di alcuni produttori: si va dai 2300 dollari del sistema di Audi ai 2.600 di BMW per arrivare fino ai 3.500 dollari di un sistema Mercedes.

Il prezzo di listino di Vast Pro parte da 619 dollari ma durante la campagna promozionale su Indiegogo il prezzo sarà di appena 199 dollari, davvero imperdibile per una soluzione di altissima qualità. Potete trovare ulteriori informazioni sulla pagina ufficiale del produttore mentre per acquistarla con uno sconto del 68% potete registrarvi sulla pagina di Indiegogo, raggiungibile a questo indirizzo.