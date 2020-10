Il nuovo iPad Air 2020 è finalmente acquistabile, anche su Amazon

È passato poco più di un mese dalla presentazione del nuovo iPad Air che con le sue forme ha anticipato il design dei nuovi iPhone, annunciati da Apple nei giorni scorsi, ed è finalmente possibile acquistare il nuovo tablet disponibile in cinque diverse colorazioni.

Il nuovo iPad Air, che dispone di uno schermo Liquid Retina da 10,9 pollici, è stato inoltre il primo a montare il nuovo chip A14 Bionic, il più evoluto di Apple e ripreso anche dalla nuova line up degli iPhone 12.

È presente anche il TouchID, inserito nel pulsante di accensione sblocco, una prima assoluta per Apple che in questo caso ha ripreso una soluzione molto in voga nel mondo Android e diventata di tendenza nel corso del 2020. La nuova edizione di iPad Air è ovviamente compatibile con Apple Pencil di seconda generazione ma anche con Magic Keyboard e Smart Keyboard Portfolio.

Nella confezione di vendita, oltre ad iPad Air, troverete un cavo di ricarica USB Type-C/Type-C e un alimentatore da 20 watt, che potrete utilizzare anche per alimentare gli iPhone 12, che come saprete vengono venduti senza alimentatore. Da oggi è possibile acquistare iPad Air sullo store online ufficiale di Apple a partire da 669 euro per la versione da 64 GB con collegamento WiFi, per arrivare ai 979 euro della variante con 256 GB di memoria e connettività 4G/LTE.

Ordinando il tablet sullo store ufficiale potrete anche ottenere, in maniera completamente gratuita, una incisione con il nome, le iniziali, una data o altre scritte. Il tablet può essere acquistato, al momento nella sola variante WiFi con 64 GB o 256 GB, anche su Amazon, allo stesso prezzo del sito Apple.

Sono disponibili le colorazioni Grigio siderale, Oro rosa, Verde e Celeste, al momento manca solo la versione argento. Potete acquistare iPad Air su Amazon utilizzando il link sottostante. Ricordiamo che le spedizioni su Amazon partiranno il 23 ottobre, mentre sullo store ufficiali dovrebbero partire con qualche giorno di anticipo.

Acquista iPad Air su Amazon a partire da 669 euro